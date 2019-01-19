Metin Topuz’a casusluktan ağırlaştırılmış müebbet istemi

BUGÜN NELER OLDU

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 1.5 yılın ardından tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Yakup Ali Kahveci tarafından hazırlanan iddianamede tek şüpheli Topuz olurken, aralarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi müşteki mağdur olarak yer aldı. Topuz hakkında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs , 'kişisel verileri kaydederek, gizliliği ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası istendi. Topuz'un 17-25 Aralık'ta emniyet birimleri ile yoğun irtibatına dikkat çekildi.