Birinci yılında Afrin destanı

TSK'nın Afrin'deki PKK/ YPG terör örgütü hedeflerine yönelik geçen yıl 20 Ocak'ta başlattığı, cumhuriyet tarihinin en büyük harekatlarından biri olan Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden tam 1 yıl geçti. Operasyonun ardından dönüşler başlayınca Afrin'in nüfusu bir yılda 350 bine ulaştı. Türkiye, Afrin'de operasyondan sonra ilçe merkezi ve beldelerde kurulan toplam 7 yerel meclise ziraat, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim alanlarında danışmanlık ve destek sağladı. Yerel yönetimlerin kurulmasına destek verilmesiyle, yerel halk bölgeyi kendisi yönetmeye başladı. Yerel meclisin Afrin'deki zeytincilik başta olmak üzere tarım ve ziraat faaliyetlerine teşvik amacıyla gübre, aşılama, tohum desteği verildi. Çiftçilere bulmakta güçlük çektikleri tohumlar ulaştırıldı. Zeytinyağı ve sabun fabrikaları açıldı ve üretime başladı. Çarşı ve pazarlarda ticari hayat canlandı. Operasyonun simge fotoğrafların çekildiği noktalar, aradan geçen bir yılın ardından böyle görüntülendi.







ÖSO, terör örgütünün diktiği Kava heykelini yıktı. Heykelin yıkılışı bir devri sona erdirdi. O kavşağa Zeytin Dalı Anıtı dikildi.

Afrin'in giriş kapısı üzerindeki terör örgütü yazıları silindi.

PKK/YPG terör örgütünün sözde kanton binası olarak kullanılan bina bugün Afrin yerel meclis binası olarak kullanılıyor.

Şehir merkezinde PKK/ YPG'nin bir simgesi bir heykel ÖSO savaşçıları tarafından yerle bir edilmişti. Bugün o bulvarın adı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı.

Afrin merkezde terör örgütünün sözde şehitler anıtı yok edildi. Türkiye ve ÖSO bayraklarıyla donatılan meydan zaferin önemli simgelerinden biri.



'BURADA İŞ, AŞ GÜVENLİK VAR'

Afrinli fırıncı Ahmet Ebu Ömer "Çarşı çok kalabalık. Hayat normal. Gelecek günlerde daha iyi olacak. İşler de hareketlendi. Bunların hepsi Zeytin Dalı Harekatı sayesinde oldu. Türk hükümeti güvenliği sağladı. Emeği geçen herkese saygılar" dedi. Afrinli sivil Muhammed Hani ise "Çok şükür işlerimiz çok. Güvenlik ortamı var. Bu yılı yurt dışındaki Suriyelilere armağan ediyoruz. Sorun yok. Dönebilirsiniz. Herşey var, çok şükür" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU