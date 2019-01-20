Burası Ayvalık meydanı satılık

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde skandal bir icradan satış ilanı yayımlandı. Milyonlarca lira borcu olan CHP'li Ayvalık Belediyesi'nin, içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin de bulunduğu meydan icradan 3 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Fevzipaşa Vehbibey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı ve belediye mevkiinde bulunan 1927 ada 1 parseldeki alanın icradan satışı 13 Mart saat 10.30'da Ayvalık İcra Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek. Birinci ihalede yeteri derecede talip çıkmaması, iyi bir fiyat oluşmaması halinde ikinci ihale 8 Nisan'da yapılacak.Avyalık İcra Müdürlüğü'nde yapılacak ihale için bugüne kadar 4 şirket dosya aldı. Belediyeden emekli ikramiyesini alamayan bazı çalışanların alacaklarına karşılık satışa çıkarılan meydanda bulunan taşınmazlar ilanda şöyle sıralandı: "Tam hissesi borçlu adına kayıtlı, elektrik fabrikası ve santrali, itfaiye koğuşu, çay bahçesi, kafeterya, pizza evi, büfe ve yazlık giysi satış dükkanı. Taşınmazlar yığma yapı olarak imal edilmiştir. Her taşınmazın ön tarafında dükkanların cehpesine göre açık alanlar kullanılarak üzerleri tente ile kapatılmıştır. Taşınmazların halihazırda içerisinde bulunan işletmeciler Ayvalık Belediyesi kiracısıdır."Ayvalıklılar ise krizin genel merkeze iletilmesine rağmen CHP'den ikinci dönem adaylığı açıklanan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer'e tepkili. Gencer göreve geldikten sonra çalışanlar yıllardır maaşlarını düzenli alamadı. Dört aydır da ücret ödenmiyor. AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, "2014'te başkanlığa seçilen Rahmi Gencer belediyeyi batırdı. Ayvalık'ta kasa tam takır. Milyonlarca lira borç var. Doğru düzgün yatırım yok. Bu kadar vergi nereye harcanıyor, belli değil. İçinde hepimizin ortak değeri olan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin de bulunduğu alanın icra dairelerine düşmesi CHP'nin ayıbı" dedi.