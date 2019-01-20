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'li belediyeden görülmemiş rezalet! Boş dairede 354 seçmen...

'da, 'li 'nin 354 kişi için sahte adres kaydı yaptığı tespit edilirken, olayın ardından AK Parti İlçe Başkanlığı şikayetçi oldu, nüfus müdürlüğünde görevli personel tutuklandı. Tutuklanan personelin CHP'li belediye tarafından geçici görevlendirme ile nüfus müdürlüğüne gönderildiği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 20.1.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 15:37
CHP'li belediyeden görülmemiş rezalet! Boş dairede 354 seçmen...

İstanbul Büyükçekmece'de boş konutlara 354 kişinin sahte adres kaydının yapıldığı tespit edildi. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışırken nüfus müdürlüğünde görevlendirilen şahıs boş dairelere seçmen kaydı yaptığı ortaya çıktı. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın şikayeti üzerine nüfus müdürlüğünde görevli personel tutuklandı.

BOŞ KONUTLARA NÜFUS KAYDI YAPMIŞ

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, ilçe nüfus müdürlüğünde görevli bir personelin boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsağlığı'na şikayette bulundu.

Büyükçekmece'de sahte adres kaydına tutuklama

BELEDİYEDEN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞ

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Büyükçekmece Beledilyesi'nde çalışırken iki yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde görevlendirildiği belirlenen nüfus memuru M.Ö.S'nin, ilçedeki boş konutlara Eylül-Aralık 2018 arasında 354 kişinin sahte adres kaydını yaptığı tespit edildi.

REZALETİN ARDIN TUTUKLANDI

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan nüfus personeli, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece "resmi evrakta sahtecilik" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Öte yandan, söz konusu adres beyanlarıyla ilgili Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu da inceleme başlattı.

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CHP'li belediyeden görülmemiş rezalet! Boş dairede 354 seçmen...
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