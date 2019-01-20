Yılmaz Özdil'den Atatürk istismarı!

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Atatürk'ü istismar ederek para kazanmaya devam ediyor... Daha önce Atatürkle ilgili bir kitap yazarak piyasaya süren Özdil, aynı kitabını farklı bir baskı ile 2500 liradan satacak.

Yılmaz Özdil, Atatürkü seven insanların hassasiyetlerini suistimal etmek için ise özel baskısını sadece 1881 adet bastı. Özdil'in az sayıda basmaya karar verdiği yeni projesine ise sosyal medya kullanıcıları çok sert tepki gösterdiler ve Özdil için, 'Atatürk Tüccarı' ifadesini kullandılar.

2 BİN 500 TL'YE SATILACAK

Özel baskı kitap toplam 1881 adet basıldı. Özel deri ciltleme işlemleri ve farklı tekniklerin kullanıldığı belirtilen kitap 2 bin 500 TL'ye satışa sunulacak. Satışın duyurulmasının ardından Yılmaz Özdil ve yayınevine büyük tepki geldi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

23 Ocak saat 9'u 5 geçe satışa sunulacak olan kitabın tanıtımı sosyal medyada büyük tepki gördü. Yayınevine ve Özdil'e yönelik tepkilerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları bu durumun Atatürk sömürücülüğüne gittiğini belirttiler...