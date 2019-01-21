‘Acımız da gururumuz da büyük’

BUGÜN NELER OLDU

ZeytinDalı Harekâtı sırasında PYD/ YPG'nin kalleş saldırılarında şehit düşen asker ve sivillerin aileleri destanın birinci yılında acı ve gururu kalplerinde taşıyor. Harekât sırasında şehit düşen piyade astsubay üstçavuş Fatih Mehmethan'ın İstanbul Ümraniye'deki baba evinde hala Türk bayrakları asılı. Daha 4 aylık evliyken can yoldaşını kaybeden şehidin eşi umreye giderken, anne-baba Mehmet-Nihal Demirhan çifti " Oğlumuz en güzel yere gitti. Şehitlik çok güzel. Acısı çok fazla. Anlatamıyoruz bile, boğazımızda düğümleniyor her şey. Gururluyuz" dedi.Harekat sırasında Hatay'da askerlerin konaklayacağı AFAD çadırlarına elektrik hattı bağlamak için gittiği Suriye sınırında YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin bölgesinden atılan roket sonucu hayatını kaybeden TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın ailesinin acısı da tazeliğini koruyor. İki çocuk babası şehidin babası Bestami Elitaş, "Vatanım için 8 evladımdan biri şehit oldu, kalan 7 evladımla birlikte ben de şehit olmaya hazırım. Ama bize bırakmıyorlar, Mehmetçiğimiz, devletimiz sağ olsun bizlere görev düşürmüyor. Zeytin Dalı Harekâtı da bize ayrı bir gurur verdi. Mehmetçiklerimiz sağ olsun bize bu gururu yaşattılar, Allah vatanımızdan, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi. Elitaş'ın annesi Emine Elitaş da "1 yıl geçti ama acısı büyük, gururu da çok büyük" diye konuştu. Çocuklarıyla şehit kocasının fotoğrafına bakarak hasret gideren Sevda Elitaş ise "Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla sonuçlandı. Benim eşim de bu yolda şehit oldu, elini öpüp başıma koyuyorum. O gün tatil günüydü kendisinin gitmesinin gerekmediğini söyledim. Buna rağmen gitti. Eşim bunu çok gönülden istedi demek ki" dedi. Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın ailesi de oğullarıyla gurur duyuyor. Şehit babası İlhan Kart "Bizlere ve memlekete kendini adadı ve şehit oldu. Şehit olduğu için gururluyuz, tek tesellimiz bu" derken Şehit annesi Nurlu Kart "Acım çok büyük ama tabii ki gururluyuz, vatanı, milleti ve Türkiye için savaştı. Bir kere dert yanmadı. 'Aç mısın, üşüyor musun?' diye sorduğumda hep 'Yok' dedi. 'Devletimiz bize bakıyor' dedi" diye konuştu.Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket sonucu yaşamını yitiren Rıfat Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli de eşinin fotoğraflarına bakarak hasret gideriyor. Sinirli "Ben Kürt'üm. Türk bayrağı altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. 'Türkler, Kürtleri vuruyor.' diyorlar, kesinlikle öyle bir şey yok. Türk ve Kürt kardeştir ve öyle de kalacaktır. Bizim Türkiye'mize canımız fedadır. Bir insanın ülkesi olmazsa hiçbir şey yapamaz. Allah'ım bizim bayrağımızı indirmesin ve ülkemize güç, kuvvet versin." dedi.