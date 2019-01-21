Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Mardin’de 150 kilo patlayıcı ele geçirildi

’de 150 kilo ele geçirildi

’in Ömerli ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 150 kilogram ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 12:22
Mardin’de 150 kilo patlayıcı ele geçirildi
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 Ocak'ta icra edilen "Kılıç Operasyonu" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ömerli ilçesi kırsalında bulunan Harmankaya Mahallesi'nde arama tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi.

Açıklamada aramada 150 kilogram patlayıcı madde, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 80 metre bakır kablo ile bölücü terör örgütü mensuplarına ait giyecek, yiyecek ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamanın devamında bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin’de 150 kilo patlayıcı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN