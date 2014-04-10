Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde yer alan bir ildir. Suriye ile sınır komşusudur.
Mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergâhında olup, ilde beş han ve bir kervansaray mevcuttur.
EKONOMİ
Geleneksel ekonomi yapısı tarım, çiftçilik, hayvancılık ve ticarete dayalıdır. 2001 yılına göre ildeki iktisadi faaliyetlerin %66,8'i tarım, çiftçilik ve hayvancılık alanlarında gerçekleşmiştir.Suriye sınırındaki organik tarıma elverişli topraklar mayınlı olması nedeniyle Mardin ekonomisine katkı sağlamamaktadır.Tarımdan sonraki en önemli sektörü devlet hizmetleri oluşturmaktadır 2001 yılına göre ilde kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 983 Dolardır
İlde "Mardin Serbest Bölgesi" ve "Mardin Organize Sanayi Bölgesi" adlarında üretim ve sanayi bölgeleri bulunmaktadır. Bölgenin en önemli projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi'nin tamamlanamaması nedeniyle tarım ürünlerine dayalı sanayi gelişmemiştir. Sanayinin toplam gelir içindeki payı %5,5'tir.
İlde kültür turizmi, inanç turizmi imkânları olmasına karşın Mardin ekonomisinde önemli bir yere sahip değildir.
COĞRAFYA
İl genelinde karasal iklim özellikleri görülmektedir. Kış ayları soğuk geçmektedir. Yaz aylarında güneyden gelen çöl iklimi etkisi altında olduğu için kurak geçer.İlde ölçülen en yüksek sıcaklık 42,5 (31 Temmuz 2000) ilde ayrıca Türkiye sıcaklık rekoru kırılmıştır(48,8 Mardin,Kızıltepe) ilde ölçülen en düşük sıcaklık -14,0 (22 şubat 1985) ayrıca bölge ilkbahar yaz gibi çöllerden gelen toz taşınımı etkisi altına girer. Derik, Nusaybin ve Savur ilçelerinde Akdeniz iklimi özellikleri de görülür. Ortalama en yüksek sıcaklık 35.3° derece ile Temmuz ayında, ortalama en düşük sıcaklık 0.7° derece ile Ocak ayında görülür.
TURİZM
Müzeler: Mardin'in geçmişinde yolculuğa çıkmak ve kentin tarihi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin ilk uğrak yerlerinden Mardin müzleri. Mardin Müzesi ve Sabancı Kent Müzesi şehirde en çok ziyaret edilen müzeler arasında. Nusaybin ilçesindeki Dara Harabeleri ise geziniz sırasında mutlaka uğramanız gereken duraklardan.
Camiler, Medreseler: Mardin, Anadolu'da yüzyıllardan bu yana dinlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir kent. Mardin'de gezerken bir camiinin hemen ilerisinde bir kiliseye rastlayabilirsiniz. Kent pek çok tarihi ibadethaneye ev sahipliği yapıyor. Şeyh Çabuk Camii, Pamuk Camii, Reyhaniye Camii, Latifiye Camii, Melik Mahmut Camii, Kızıltepe Ulu Camii, Mardin Ulu Camii, Muzafferiye Medresesi, Kasımiye Medresesi, Şah Sultan Medresesi, Melik Mansur Medresesi, Savur Kapı Medresesi, Altunboğa Medresesi, Şehidiye Medresesi, Marufiye Medresesi, Hatuniye Medresesi, Zinciriye Medresesi bu yapıların İslam örnekleri arasında en önemlileri.
Kiliseler, Manastırlar: Mardin, Anadolu'daki en önemli Hristiyanlık merkezlerinden biri olmuştur. Yüzyıllar boyunca müslümanlar ile hristiyanlar aynı mahallerlerde yaşamışlar ve yaşamaya devam etmektedirler. Mardin'de pek çok kilise ve manastır hala ayaktadır. Bunlar arasında Deyrülzeferan Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Kırklar Kilisesi, Mor Yakup Kilisesi, Mor Mihail Kilisesi, İzozoel Kilisesi, Mor Yusuf Kilisesi, Mor Evgin Manastırı, Mor Cırcıs Manastırı, Mor Dimet Manastırı görmenizi tavsiye ettiklerimizden.
Kaleler: Mardin'in misafirleri tarafından en çok ziyaret edilen mekanları arasında "Kartal Yuvası" olarak da bilinen Mardin Kalesi bulunuyor. Mardin'de görebileceğiniz diğer kaleler ise Anzavur Kalesi, Marin Merdis Kalesi, Fafih Kalesi ve Rabbat Kalesi.
Çarşılar: Mardin gezinizin en keyifli duraklarından biri de Mardin Çarşıları olacak. Geleneksel el sanatları ürünlerini görebileceğiniz ve kent esnafıyla keyifli sohbetler yapabileceğiniz çarşılarda gezinirken sevdiklerinize hediyeler de alabilirsiniz. Mardin'in en çok ziyaret edilen çarşıları ise Kayseriyye (diğer adıyla Bezestan) ve Revaklı Çarşı.
Mardin Evleri: Mardin denince gözümüzde oluşan görüntülerin pek çoğu Mardin Evleri'ne ait. Kent bir bakıma da bu geleneksel taş evleri ile ünlü. Mardin evlerini geziniz esnasında her yerde görebilirsiniz. Mardin Evleri ile ilgili önemli bir detay da şu: merkezdeki taş evler 1979 yılında kentsel sit alanı ilan edildi.