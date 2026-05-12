SON DAKİKA… Şifa diye dağdan topladığı ot hayatını kararttı: Ben gerçekten öldüm, dirildim!
SON DAKİKA… Mardin'de 52 yaşındaki M.S. dağda topladığı otu 'şeker hastalığına iyi gelir' tavsiyesi ile yedi. Adeta ölümle burun buruna geldi! İç organları ağır hasar gören talihsiz kadın, "Ben gerçekten öldüm, dirildim. Sakın yemeyin" dedi!
Giriş Tarihi: 12.05.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 11:26