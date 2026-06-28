Amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Demirci Mahallesi Mutlu Mezrasında amca çocukları arasında henüz neden çıktığı öğrenilemeyen kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Bugün öğleden sonra yaşanan olay ilçe kırsalında bulunan Demirci Mahallesine bağlı Mutlu Mezrasında meydana geldi. Amca çocukları arasında yaşanan ve henüz neden kaynaklandığı öğrenilemeyen anlaşmazlık sonucu çıkan kavgada taraflardan birinin silah kullanması sonucu 1 kişi yaralandı.

112 Acil Yardım Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada silahla yaralanan kişinin ayağından hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen Jandarma ekipleri köyde yeni bir kavganın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili Savcılık soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör