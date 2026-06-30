Boş akaryakıt tankeri alev alev yandı

Yangın, gece saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi mevkisindeki uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen boş akaryakıt tankeri, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler çekici kısmı alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tankerin çekici kısmı kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.