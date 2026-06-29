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Giriş Tarihi: 29.06.2026

Kamyonunu satıp orman kurdu

Mardin’de şoförlüğü bırakıp mal varlığını doğaya harcayan Şeyhmus Erginoğlu, 31 yılda diktiği 25 bin fidanla kurak alanları yeşile boğarak “doğadaki çocuklarım” dediği dev bir orman oluşturdu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kamyonunu satıp orman kurdu
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Mardin'de yaşayan 77 yaşındaki Şeyhmus Erginoğlu, 31 yıl önce kendini doğaya adadı. Yıllar içinde çorak kalan bölgelere fidanlar dikerek ormanlık alan oluşturdu. SABAH'a konuşan Şeyhmus Erginoğlu, bir bebeği büyütür misali fidanların gelişimini anbean takip etiğini belirterek "Hiç evlenmedim ama doğada binlerce çocuğum var. Kamyon ve minibüsümü satıp doğaya harcadım. Kuruyan fidanları kurtardım" ifadelerini kullandı. Mardinli Şeyhmus Erginoğlu, yıllarca kamyon şoförlüğü yaptı. 31 yıl önce şoförlüğü bırakıp kendini doğaya verdi.

Kamyonunu ve minibüsünü satan Şeyhmus amca, parasını Mardin'de kaynak sularının önünü açmaya, su yollarını düzenlemeye ve binlerce ağaç dikmeye harcadı. Mardin'de Ayn Cevz Çeşmesi'nden boşa akan kaynak suyunun yönünü değiştiren Erginoğlu, yaklaşık 400 metre uzunluğunda boru döşeyerek suyu ağaçların bulunduğu bölgeye taşıdı.

Kendi imkânlarıyla kurduğu 25 tonluk su deposuyla fidanları suladı. Hiç evlenmediğini ancak doğada binlerce çocuğum dediği ağacı olduğunu belirten Şeyhmus Erginoğlu, "Bugüne kadar en az 25 bin ağaç diktim. Diktiğim ağaçların önemli bir bölümü bugün 30-35 yaşlarına ulaştı. Bununla da yetinmedim, Mardin dağlarına binlerce palamut tohumu serptim" ifadelerini kullandı. İklim krizine de dikkat çekerek doğanın yok olmasına göz yumulmaması gerektiğini ifade eden Erginoğlu, kalan ömründe de doğaya bir ağaç kazandırmak için çalışacağını sözlerine ekledi.

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#MARDİN #SABAH

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