Mardin’de aileler arasındaki kavga kanlı bitmişti! Yaralanan talihsiz adam kabus anlarını anlattı: ‘Bu kavga değil vahşet’





"4-5 EL ATEŞ ETTİ"



İlk ateşin karşı taraftan açıldığını öne süren Koyun, şunları kaydetti:

"Babam kapıyı açtı, ben de kapıyı açıp indim ve aralarına girdim. Onlarla konuşmaya çalıştım, 'ayıptır, böyle yapmayın, dayı-yeğeniz' dememe rağmen M.D. araçla bana çarparak yolun ortasına attı. Diğerleriyle birlikte sopayla bana saldırmaya başladılar. M.D. arabayla babama yönelmeye çalıştı, ellerinde silah vardı. Ben de onlara 'sıkın, bu işi bitirin, beni öldürün' dedim. Elimi göğsüme doğrultup 'beni öldürün' dedim. Bu sırada 6-7 kişi sopalarla bana yönelip başıma vurdu. Ağır şekilde yaralandım, kan kaybettim. Ondan sonra M.D. arabayla babama yöneldi, sürekli babamı ezmeye çalışıyordu. Babamın ruhsatlı silahı vardı. Babam üzerimize gelenlere doğru sağa sola ateş etti. M.D. 2-3 kez arabayla babama çarptı. En son babam yere düştü ve düştükten sonra bu sefer beni bırakıp babama saldırdılar. A.D. aracını babamın çok yakınına çekti. A.D. sürekli babamın yüzüne, kafasına, iç organlarına vuruyordu. Küçük kardeşleri V.D. geldi, yanında üç kişi daha vardı, onları tanımıyorum. V.D. indiği gibi tabancanın dipçiğiyle alnıma vurdu. Sonra direkt babama yöneldi. Orada A.D.'nin 4-5 el ateş ettiğini gördüm. Yerden kalktığımda susturucu takılı silah V.D.'nin elindeydi. Her iki bacağımdan ateş etti. Ben ve V.D. boğuşurken A.D.'nin küçük oğlu hem benim hem babamın boğazımıza ve gözümüze biber gazı sıktı. Ondan sonra bir şey görmedim, sadece sesler vardı. Çevredekilere 'Bunlar bize saldırdı, onların mermisi bittiği için biz müdahale ettik' diye anlatıyorlardı.''