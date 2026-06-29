Nusaybin’de genç, evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Nusaybin ilçe merkezi Barış Mahallesi Şimal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evden gelen silah sesini duyan aile bireyleri odaya girdiklerinde Kemal Ağırman'ı göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ağırman, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağırman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için önce Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, olayın intihar mı yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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