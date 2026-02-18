Mardin sahur vakti 2026: Mardin İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

2026 yılı Ramazan ayı dualarla karşılanıyor. Mezopotamya ovasına karşı kurulacak iftar sofraları için geri sayım başlarken, bölge halkı "İlk iftar ne zaman?" ve "Mardin sahur vakti saat kaçta bitiyor?" sorularına kilitlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı güncel imsakiye verilerine göre Artuklu, Midyat, Kızıltepe ve Nusaybin başta olmak üzere tüm ilçelerin namaz saatleri kesinleşti. İşte 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı için Mardin iftar saati, sahur (imsak) vakti ve merak edilen tüm detaylar.