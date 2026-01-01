Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Mardin'de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Mardin kar tatili için Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 01.01.2026 19:45 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 19:48

Mardin'de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Mardin kar tatili için Valilik duyurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu raporlarının ardından Mardin'de beklenen soğuk hava ve yer yer etkili olması öngörülen yağışlar, 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunu gündeme taşıdı. Kentte hava şartlarını yakından takip eden öğrenciler, veliler ve öğretmenler, olası bir tatil kararına ilişkin Mardin Valiliği'nden gelecek resmi duyurulara odaklanmış durumda. Peki, 2 Ocak Cuma günü Mardin'de okullar tatil edilecek mi?

  • ABONE OL
Mardin’de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Mardin kar tatili için Valilik duyurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı güncel değerlendirmeler sonrası Mardin'de beklenen soğuk hava dalgası ve yer yer etkili olacağı tahmin edilen yağışlar, 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunu yeniden gündeme getirdi. Kent genelinde hava koşullarındaki gelişmeler yakından izlenirken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler Mardin Valiliği'nden gelebilecek olası bir tatil açıklamasını merakla bekliyor. Peki, 2 Ocak Cuma günü Mardin'de okullar tatil edilecek mi?

Mardin’de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Mardin kar tatili için Valilik duyurdu!

MARDİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mardin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mardin'de etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mardin’de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Mardin kar tatili için Valilik duyurdu!

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Son tahminlere göre, yarın sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden başlayacak kar yağışının gün içinde etkisini giderek artırması bekleniyor. Yağışların; Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette (5–15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli, yer yer yoğun (15–25 cm) olacağı öngörülüyor.

Mardin’de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Mardin kar tatili için Valilik duyurdu!

Beklenen kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına bağlı ulaşımda aksamalar, ayrıca yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi risklerin artabileceği belirtiliyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle hatırlatılıyor.

Mardin’de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Mardin kar tatili için Valilik duyurdu!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Mardin’de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Mardin kar tatili için Valilik duyurdu!