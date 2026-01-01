Haberler
Mardin'de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Mardin kar tatili için Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 01.01.2026 19:45
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 19:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu raporlarının ardından Mardin'de beklenen soğuk hava ve yer yer etkili olması öngörülen yağışlar, 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunu gündeme taşıdı. Kentte hava şartlarını yakından takip eden öğrenciler, veliler ve öğretmenler, olası bir tatil kararına ilişkin Mardin Valiliği'nden gelecek resmi duyurulara odaklanmış durumda. Peki, 2 Ocak Cuma günü Mardin'de okullar tatil edilecek mi?