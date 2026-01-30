Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.01.2026 07:12 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 07:16

Hayırlı Cumalar! 30 Ocak 2026 Cuma Mesajları: En Güzel, Resimli, Dualı ve Ayetli Paylaşımlar

Yeni yılın ilk ayını uğurlarken, mübarek üç ayların manevi ikliminde bir Cuma gününe daha kavuşmanın huzuru yaşanıyor. Sevdiklerine, dostlarına ve akrabalarına bu anlamlı günü tebrik etmek isteyenler için en güzel, resimli, kısa, öz ve dualı Cuma mesajları derlendi. İşte WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşabileceğiniz, gönülleri ferahlatan 30 Ocak 2026 Cuma mesajları ve sözleri.

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların semaya yükseldiği mübarek Cuma günü geldi. Şaban ayının bereketini soluduğumuz bu günlerde, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilen bir "Hayırlı Cumalar" mesajı, kalpler arasında köprüler kuruyor. Ayetlerin nuru, hadislerin hikmeti ve samimi dualarla süslenmiş mesajlar, bu özel günün ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor.

AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumdan bize bir kurtuluş ve doğruluğa ulaşış yolu hazırla." Hayırlı Cumalar.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür." (Müslim) Bu mübarek günün feyzi üzerinize olsun.

"Allah'ım! Receb ve Şaban'ı hakkımızda mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." Bu güzel üç ayların hürmetine dualarınız kabul olsun. Selam ve dua ile...

DUALI VE KISA CUMA SÖZLERİ

"Allah'ım! Bu mübarek Cuma gününde kalbimize inşirah, ömrümüze bereket, rızkımıza helal kazanç nasip eyle. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim, senin kapına gelip 'ol' demeni bekleyen gönüllere ferahlık ver. Dertlilere deva, hastalara şifa ihsan eyle. Cumanız mübarek olsun."

"Gönüller duada birleşince cumalar güzelleşir. Bugün tüm dualarınızın kabul, ibadetlerinizin makbul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar."

"Yüzünüzden gülümseme, kalbinizden Allah aşkı eksik olmasın. Gününüz aydın, cumanız mübarek olsun."

RESİMLİ CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

"Receb ayının nuruyla aydınlanan, Şaban ayının bereketiyle müjdelenen ve Ramazan'ın huzuruna hazırlanan gönüllerimiz bugün Cuma ile bayram etsin. Rabbim dualarımızı kabul eyleye. Hayırlı Cumalar."

"Güzellikler içini ferahlatsın, duaların göğe ulaşsın, melekler yoldaşın olsun. Bu mübarek günün feyzi üzerine olsun. Hayırlı Cumalar."

"'Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.' (İnşirah, 5). Rabbim bu Cuma hürmetine tüm zorluklarımızı kolaylığa, dertlerimizi ferahlığa çevirsin. Selam ve dua ile."

"Allah'ım! Kalbimize genişlik, ruhumuza sükunet, soframıza bereket ver. Bizi darda koyma, sevdiklerimizle imtihan etme. Cumamız mübarek olsun."

"Bizi bir Cuma sabahına daha sağlıkla ulaştıran, nefes alma şansı veren Rabbimize hamdolsun. Şükrümüz bol, ibadetimiz makbul olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar."

"Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: 'Cuma günü öyle bir saat vardır ki, Müslüman o saate rastlar da Allah'tan hayırlı bir şey dilerse, Allah ona dilediğini verir.' O özel saatte anılmak dileğiyle... Hayırlı Cumalar."

"Uzakta olanın gönülde, gönülde olanın ise duada olduğu bir Cuma olsun. Rabbim tüm sevdiklerimizi korusun, bizleri birbirimize hayırlı kılsın. Cumanız mübarek olsun."

"Avuç içlerimizde sakladığımız tüm gizli duaların, bugün 'Ol' emriyle buluşması dileğiyle. Ruhunuz şifa, kalbiniz huzur bulsun. Hayırlı Cumalar."

"Allah'ım; işimize bereket, kazancımıza helal, ömrümüze afiyet ihsan eyle. Bu güzel günün yüzü suyu hürmetine kapıları hayırlara aç. Selam ve dua ile."

"Karanlıktan sonra aydınlığı, kıştan sonra baharı getiren Rabbim; bu Cuma hürmetine tüm bekleyişlerimizi hayırlı sonuçlarla müjdelesin. Hayırlı, huzurlu Cumalar."

