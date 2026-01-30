Hayırlı Cumalar! 30 Ocak 2026 Cuma Mesajları: En Güzel, Resimli, Dualı ve Ayetli Paylaşımlar

AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumdan bize bir kurtuluş ve doğruluğa ulaşış yolu hazırla." Hayırlı Cumalar.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür." (Müslim) Bu mübarek günün feyzi üzerinize olsun.

"Allah'ım! Receb ve Şaban'ı hakkımızda mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." Bu güzel üç ayların hürmetine dualarınız kabul olsun. Selam ve dua ile...