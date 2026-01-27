Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İngilizce Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların İngilizce Yazılışı ve Okunuşu
Giriş Tarihi: 27.01.2026 13:29

İngilizce Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların İngilizce Yazılışı ve Okunuşu

Dil kültürün en önemli yapı taşlarından biridir. Günümüzde küresel iletişimde öne çıkan dil ise İngilizcedir. Dolayısıyla iş, eğitim ve turizm gibi amaçlarla dünyanın her yerinden insanlar bu dili öğrenmeyi amaçlamaktadırlar. Öğrenme sürecine sayılar da dahildir. Zira İngilizce sayılar pek çok alanda kullanılmaktadır. 1'den 100'e kadar sayıların İngilizce yazılışı ve okunuşu bu dili doğru kavramak ve etkin kullanmak açısından önemlidir.

  • ABONE OL
İngilizce Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların İngilizce Yazılışı ve Okunuşu

ABD, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ana dil olan İngilizce, uluslararası iletişimin ortak dili kabul edilir. Dünyanın her yerinde geçerliliği olan bu dil çerçevesinde mutlaka İngilizce sayılar öğrenilir. Zira günlük hayatta, akademik çalışmalarda ve mesleki alanlarda sıkça kullanılır. Dolayısıyla 1'den 100'e kadar sayıların İngilizce yazılışı ve okunuşu dilin mantığını kavramaya yardımcı olan temel nokta olmaktadır.

İngilizce Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların İngilizce Yazılışı ve Okunuşu

İngilizce Sayılar

İngilizce sayılar belirli kurallara dayanan düzenli yapıları sayesinde yabancı dil öğreniminde hızlı kavranan konuları arasında yer alır. İngilizce sayıların hem yazılış hem de telaffuz bakımından net bir sistematiğe sahip olması da öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır.

Özellikle temel iletişim kurma, saat söyleme, tarih belirtme ve alışveriş yapma gibi gündelik konular düşünüldüğünde sayılar hayatımızın her alanındadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngilizce Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların İngilizce Yazılışı ve Okunuşu

İngilizce sayıların yapısal özellikleri ise şu şekildedir;

  • 1-12 arası sayılar özgün kelimelerden oluşur ve ezber gerektirir.
  • 13-19 arası sayılar "-teen" eki ile oluşturulur.
  • 20, 30, 40 gibi onlar "-ty" ekiyle ifade edilir.
  • 21-99 arası sayılar iki kelimenin tire (-) ile birleşmesiyle yazılır.
  • Bazı sayılar, örneğin "forty" gibi yazım ile okunuş farklılığı içerir.
İngilizce Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların İngilizce Yazılışı ve Okunuşu

İngilizce sayılar diğer dillerle karşılaştırmalı değerlendirildiğinde;

  • Almanca: one – eins, three – drei

Almanca ve İngilizce sayılar arasında Germen kökenli benzerlikler bulunur.

  • İtalyanca: six – sei, two – due
İngilizce Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların İngilizce Yazılışı ve Okunuşu

İngilizce ve İtalyanca sayılar arasında Latin kökenli ortaklıklar vardır.

Bu karşılaştırmalar İngilizce sayıların Avrupa dilleriyle ortak köklere sahip olduğunu ancak kendi içinde sade ve işlevsel bir yapı sunduğunu göstermektedir.

İngilizce Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların İngilizce Yazılışı ve Okunuşu

1'den 100'e Kadar Sayıların İngilizce Yazılışı ve Türkçe Karşılıkları

Tarih ve saat kullanımı başta olmak üzere günlük hayatta, ticarette, eğitimde ve iş yaşamında aktif olarak yararlandığımız sayıların İngilizce karşılıklarını öğrenmek, İngilizce öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır.

1'den 100'e kadar bu sayılar ise şöyledir;

İngilizce Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların İngilizce Yazılışı ve Okunuşu

Sayı

İngilizce

Sayı

İngilizce

1

One

51

Fifty-one

2

Two

52

Fifty-two

3

Three

53

Fifty-three

4

Four

54

Fifty-four

5

Five

55

Fifty-five

6

Six

56

Fifty-six

7

Seven

57

Fifty-seven

8

Eight

58

Fifty-eight

9

Nine

59

Fifty-nine

10

Ten

60

Sixty

11

Eleven

61

Sixty-one

12

Twelve

62

Sixty-two

13

Thirteen

63

Sixty-three

14

Fourteen

64

Sixty-four

15

Fifteen

65

Sixty-five

16

Sixteen

66

Sixty-six

17

Seventeen

67

Sixty-seven

18

Eighteen

68

Sixty-eight

19

Nineteen

69

Sixty-nine

20

Twenty

70

Seventy

21

Twenty-one

71

Seventy-one

22

Twenty-two

72

Seventy-two

23

Twenty-three

73

Seventy-three

24

Twenty-four

74

Seventy-four

25

Twenty-five

75

Seventy-five

26

Twenty-six

76

Seventy-six

27

Twenty-seven

77

Seventy-seven

28

Twenty-eight

78

Seventy-eight

29

Twenty-nine

79

Seventy-nine

30

Thirty

80

Eighty

31

Thirty-one

81

Eighty-one

32

Thirty-two

82

Eighty-two

33

Thirty-three

83

Eighty-three

34

Thirty-four

84

Eighty-four

35

Thirty-five

85

Eighty-five

36

Thirty-six

86

Eighty-six

37

Thirty-seven

87

Eighty-seven

38

Thirty-eight

88

Eighty-eight

39

Thirty-nine

89

Eighty-nine

40

Forty

90

Ninety

41

Forty-one

91

Ninety-one

42

Forty-two

92

Ninety-two

43

Forty-three

93

Ninety-three

44

Forty-four

94

Ninety-four

45

Forty-five

95

Ninety-five

46

Forty-six

96

Ninety-six

47

Forty-seven

97

Ninety-seven

48

Forty-eight

98

Ninety-eight

49

Forty-nine

99

Ninety-nine

50

Fifty

100

One hundred
İngilizce Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların İngilizce Yazılışı ve Okunuşu

İngilizce sayılarda hundred (yüz) kelimesi çoğul kullanılmazken, thousand (bin), million (milyon) ve billion (milyar) kavramları büyük sayıları ifade etmede önemli rol oynar.

Özellikle finans, istatistik, bilimsel araştırmalar ve uluslararası ticarette bu kavramların doğru kullanımı büyük önem taşımaktadır.

Sayıların doğru yazılması ve doğru telaffuz edilmesi, dil öğrenen bireylerin özgüvenini artırmakta ve iletişimde hata payını azaltmaktadır. Bu nedenle İngilizce sayıların öğrenilmesi, yalnızca temel bir dil bilgisi konusu değil, aynı zamanda etkili iletişimin anahtar unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir.