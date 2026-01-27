İngilizce Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların İngilizce Yazılışı ve Okunuşu

|
Sayı
|
İngilizce
|
Sayı
|
İngilizce
|
1
|
One
|
51
|
Fifty-one
|
2
|
Two
|
52
|
Fifty-two
|
3
|
Three
|
53
|
Fifty-three
|
4
|
Four
|
54
|
Fifty-four
|
5
|
Five
|
55
|
Fifty-five
|
6
|
Six
|
56
|
Fifty-six
|
7
|
Seven
|
57
|
Fifty-seven
|
8
|
Eight
|
58
|
Fifty-eight
|
9
|
Nine
|
59
|
Fifty-nine
|
10
|
Ten
|
60
|
Sixty
|
11
|
Eleven
|
61
|
Sixty-one
|
12
|
Twelve
|
62
|
Sixty-two
|
13
|
Thirteen
|
63
|
Sixty-three
|
14
|
Fourteen
|
64
|
Sixty-four
|
15
|
Fifteen
|
65
|
Sixty-five
|
16
|
Sixteen
|
66
|
Sixty-six
|
17
|
Seventeen
|
67
|
Sixty-seven
|
18
|
Eighteen
|
68
|
Sixty-eight
|
19
|
Nineteen
|
69
|
Sixty-nine
|
20
|
Twenty
|
70
|
Seventy
|
21
|
Twenty-one
|
71
|
Seventy-one
|
22
|
Twenty-two
|
72
|
Seventy-two
|
23
|
Twenty-three
|
73
|
Seventy-three
|
24
|
Twenty-four
|
74
|
Seventy-four
|
25
|
Twenty-five
|
75
|
Seventy-five
|
26
|
Twenty-six
|
76
|
Seventy-six
|
27
|
Twenty-seven
|
77
|
Seventy-seven
|
28
|
Twenty-eight
|
78
|
Seventy-eight
|
29
|
Twenty-nine
|
79
|
Seventy-nine
|
30
|
Thirty
|
80
|
Eighty
|
31
|
Thirty-one
|
81
|
Eighty-one
|
32
|
Thirty-two
|
82
|
Eighty-two
|
33
|
Thirty-three
|
83
|
Eighty-three
|
34
|
Thirty-four
|
84
|
Eighty-four
|
35
|
Thirty-five
|
85
|
Eighty-five
|
36
|
Thirty-six
|
86
|
Eighty-six
|
37
|
Thirty-seven
|
87
|
Eighty-seven
|
38
|
Thirty-eight
|
88
|
Eighty-eight
|
39
|
Thirty-nine
|
89
|
Eighty-nine
|
40
|
Forty
|
90
|
Ninety
|
41
|
Forty-one
|
91
|
Ninety-one
|
42
|
Forty-two
|
92
|
Ninety-two
|
43
|
Forty-three
|
93
|
Ninety-three
|
44
|
Forty-four
|
94
|
Ninety-four
|
45
|
Forty-five
|
95
|
Ninety-five
|
46
|
Forty-six
|
96
|
Ninety-six
|
47
|
Forty-seven
|
97
|
Ninety-seven
|
48
|
Forty-eight
|
98
|
Ninety-eight
|
49
|
Forty-nine
|
99
|
Ninety-nine
|
50
|
Fifty
|
100
|
One hundred