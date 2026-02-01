BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2026: Kısa, uzun, dualı, en güzel, resimli "Hayırlı Kandiller" mesajları

UZUN VE ANLAMLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Şaban ayının bu mübarek gecesinde, affın ve rahmetin kapılarının sonuna kadar açıldığına inanıyoruz. Berat Kandili'nin gönüllerin arınmasına, duaların kabulüne ve hayırlara vesile olmasını dilerim. Hayırlı kandiller.

Berat Kandili; affın, bereketin ve rahmetin simgesi olan müstesna bir gecedir. Bu anlamlı gecenin, sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Dualarla geçirilen bu mübarek gecede, geçmişin muhasebesini yapıp geleceğe umutla bakmayı nasip etsin. Berat Kandili'nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini dilerim.