BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2026: Kısa, uzun, dualı, en güzel, resimli "Hayırlı Kandiller" mesajları
Giriş Tarihi: 01.02.2026 13:51
İslam dininde mübarek kabul edilen gecelerden biri olan Berat Kandili, affın, arınmanın ve rahmetin sembolü olarak idrak ediliyor. Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan bu özel gecede, günahların bağışlanacağına ve duaların kabul olacağına inanılıyor. "Temize çıkma" anlamına gelen Berat gecesi için en güzel, dualı ve resimli kandil mesajları, sevdiklerine hayırlı dilekler iletmek isteyenler tarafından araştırılıyor.