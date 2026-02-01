Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.02.2026 13:51

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2026: Kısa, uzun, dualı, en güzel, resimli "Hayırlı Kandiller" mesajları

İslam dininde mübarek kabul edilen gecelerden biri olan Berat Kandili, affın, arınmanın ve rahmetin sembolü olarak idrak ediliyor. Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan bu özel gecede, günahların bağışlanacağına ve duaların kabul olacağına inanılıyor. "Temize çıkma" anlamına gelen Berat gecesi için en güzel, dualı ve resimli kandil mesajları, sevdiklerine hayırlı dilekler iletmek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Berat Kandili; bereketi, feyzi ve manevî derinliğiyle İslam aleminde ayrı bir yere sahip mübarek geceler arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına indirildiği bu gecede, ibadet ve dualarla geçirilen zamanın büyük sevaplar içerdiğine inanılıyor. Bu anlamlı gece vesilesiyle paylaşılan kısa, uzun ve dualı "Hayırlı Kandiller" mesajları, gönülleri bir araya getiriyor.

KISA BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun.

Bu mübarek gecenin rahmeti üzerinize olsun. Hayırlı kandiller.

Berat Kandili'nin affa, berekete ve huzura vesile olması dileğiyle.

Gönüllerin arındığı bu gecede tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller.

DUALI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Ya Rabbi, bu mübarek Berat gecesinde bizleri affına ve rahmetine nail eyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım, bu gece hürmetine kalplerimizi temizle, dualarımızı kabul eyle. Hayırlı kandiller.

Berat gecesinin feyziyle günahlarımızdan arınmayı, rahmetine kavuşmayı nasip eyle Ya Rab.

Rabbim, bu mübarek gecede bizleri berat eden kullarından eylesin. Kandiliniz mübarek olsun.

UZUN VE ANLAMLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Şaban ayının bu mübarek gecesinde, affın ve rahmetin kapılarının sonuna kadar açıldığına inanıyoruz. Berat Kandili'nin gönüllerin arınmasına, duaların kabulüne ve hayırlara vesile olmasını dilerim. Hayırlı kandiller.

Berat Kandili; affın, bereketin ve rahmetin simgesi olan müstesna bir gecedir. Bu anlamlı gecenin, sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Dualarla geçirilen bu mübarek gecede, geçmişin muhasebesini yapıp geleceğe umutla bakmayı nasip etsin. Berat Kandili'nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini dilerim.

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Affın ve rahmetin gecesi… Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Duaların göğe yükseldiği bu mübarek gecede kalbiniz huzurla dolsun. Hayırlı kandiller.

Berat gecesinin nuru gönüllerinizi aydınlatsın. Kandiliniz mübarek olsun.

AYETLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

"Şüphesiz Allah, tövbeleri kabul edendir, merhamet edendir." (Bakara, 222)

Bu mübarek Berat gecesinde Rabbim hepimizi affına mazhar eylesin. Hayırlı kandiller.

"Rabbinizin mağfiretine koşun." (Âl-i İmrân, 133)

Berat Kandili'nin gönüllerimize huzur, dualarımıza kabul getirmesini dilerim.

HADİSLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:

"Allah Teâlâ Şaban ayının on beşinci gecesi kullarına rahmetiyle tecelli eder."

Bu mübarek geceniz hayırlara vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Rahmet ve mağfiretin bol olduğu bu gecede, dualarınızın kabul olması dileğiyle hayırlı kandiller.

DUYGUSAL VE ANLAMLI MESAJLAR

Berat Kandili; affedilmenin, arınmanın ve yeni bir başlangıcın adıdır. Bu mübarek gecenin kalbinize huzur, hayatınıza bereket getirmesini dilerim.

Gönüllerin yumuşadığı, duaların semaya yükseldiği bu gecede Rabbim bizleri affedilen kullarından eylesin. Hayırlı kandiller.

WHATSAPP & INSTAGRAM İÇİN KISA MESAJLAR

Affın gecesi, rahmetin vakti… Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Dualarınız kabul, kalbiniz huzurla dolsun. Hayırlı kandiller.

Berat gecesinin nuru üzerinize olsun.

