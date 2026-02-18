Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sahur saat kaçta? İmsakiye 2026 ile İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ve il il güncel iftar saatleri!
Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 09:46

Sahur saat kaçta? İmsakiye 2026 ile İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ve il il güncel iftar saatleri!

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye 2026 takvimini yayınladı. 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece milyonlarca kişi Ramazan'ın ilk sahuru için uyanacak. Yılın ilk orucuna hazırlanan pek çok kişi, ilk sahur saat kaçta sorusu ile araştırmaları hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa sahur vakti başta olmak üzere diğer tüm illerin il il güncel sahur (imsak) saatleri sabah.com.tr'de.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Ramazan ayına ilişkin imsakiye takvimini resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. İlk oruç Perşembe günü tutulacak. "Sahur saat kaçta?" sorusu ise en çok araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere tüm illerin il il güncel sahur (imsak) ve iftar vakitleri sabah.com.tr'de.

Ramazan Ayının Anlamı ve Önemi

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayı, müminler için Allah'a yakınlaşma fırsatı sunan en faziletli zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu mübarek ayda bireysel ve cemaatle yapılan ibadetlerin fazileti her zamankinden daha fazla hissediliyor. Hem kulluk bilincinin arttığı hem de maneviyatın güçlendiği bu kıymetli ayda toplumsal birlik ve beraberlik de kuvvetleniyor; yardımlaşma, hoşgörü ve bereket artıyor.

İmsak Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter?

İmsak vakti, güneşin doğmaya başladığı fecr vaktine karşılık gelir. Sabah ezanı okunduğu an imsak vakti başlar. Yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği bu zaman dilimi, oruca başlanan vakit olarak kabul edilir.

Öte yandan fıkıh âlimlerinin çoğunluğu imsak vakti için fecrin ikinci doğuşunu, yani aydınlığın iyice yayılmasını esas alır. Bu âlimler kolaylığı esas almıştır. Bazı âlimler ise etrafın belirgin hale gelmeye başladığı ilk anı kabul eder ki onlar ihtiyatı esas alan âlimlerdir. (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 51, 194; İbn Âbidîn, II, 371; Çiçek, sy. 7-10 [1989-92], s. 187-188).

Ramazan Bayramı Tarihleri

19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı, 19 Mart'ta sona erecek. Ramazan Bayramı ise bu yıl 20 Mart Cuma günü başlayacak.

  • 19 Mart 2026 PerşembeRamazan Bayramı Arefesi
  • 20 Mart 2026 CumaRamazan Bayramı 1. Günü
  • 21 Mart 2026 CumartesiRamazan Bayramı 2. Günü
  • 22 Mart 2026 PazarRamazan Bayramı 3. Günü
RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 YAYINDA!

19 Şubat 2026 Perşembe günü idrak edilecek ilk oruç için vakitler belirlendi. İl il sahur vakti ve iftar saati bilgileri ise Diyanet'in yayımladığı takvime göre şekillendi.

İşte il il imsakiye takvimi;

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Ankara 5 Günlük Sahur ve İftar Vakti

19 Şubat Perşembe
İmsak: 06:06
İftar: 18:35
Teravih: 19:54

20 Şubat Cuma
İmsak: 06:05
İftar: 18:36
Teravih: 19:55

21 Şubat Cumartesi
İmsak: 06:04
İftar: 18:38
Teravih: 19:56

22 Şubat Pazar
İmsak: 06:02
İftar: 18:39
Teravih: 19:57

23 Şubat Pazartesi
İmsak: 06:01
İftar: 18:40
Teravih: 19:58

Amasya

Antalya

Ardahan

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa