Sahur saat kaçta? İmsakiye 2026 ile İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ve il il güncel iftar saatleri!
Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 09:46
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye 2026 takvimini yayınladı. 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece milyonlarca kişi Ramazan'ın ilk sahuru için uyanacak. Yılın ilk orucuna hazırlanan pek çok kişi, ilk sahur saat kaçta sorusu ile araştırmaları hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa sahur vakti başta olmak üzere diğer tüm illerin il il güncel sahur (imsak) saatleri sabah.com.tr'de.