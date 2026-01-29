Eş Anlamlı Kelimeler - Türkçe A’dan Z’ye En Çok Kullanılanlar Listesi

Eş anlamlı kelimeler çoğu öğrenci tarafından "eş sesli" kavramıyla karıştırılmaktadır. Oysa bu sözcüklerin yazılışları farklı, anlamları aynı iken eş sesli sözcüklerde yazım aynı olmasına karşın anlam farklıdır. Türkçede ise bu türde pek çok kelime bulunmaktadır.