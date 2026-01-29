Haberler
Fotohaber
Eş Anlamlı Kelimeler - Türkçe A’dan Z’ye En Çok Kullanılanlar Listesi
Giriş Tarihi: 29.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:42
Eş Anlamlı Kelimeler - Türkçe A’dan Z’ye En Çok Kullanılanlar Listesi
Eş anlamlı kelimeler, özellikle Türkçe dersinin en önemli konularından birini oluşturmaktadır. Türkçede anlatımı zenginleştirmek ve kelime tekrarına düşmemek için tercih edilen bu kelimelerin yazılışları farklı, anlamları da aynı veya benzerdir. Bu kelimelere hakim olmak, metnin anlamını daha iyi kavramak için önemlidir.