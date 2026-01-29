Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 29.01.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:42

Eş Anlamlı Kelimeler - Türkçe A’dan Z’ye En Çok Kullanılanlar Listesi

Eş anlamlı kelimeler, özellikle Türkçe dersinin en önemli konularından birini oluşturmaktadır. Türkçede anlatımı zenginleştirmek ve kelime tekrarına düşmemek için tercih edilen bu kelimelerin yazılışları farklı, anlamları da aynı veya benzerdir. Bu kelimelere hakim olmak, metnin anlamını daha iyi kavramak için önemlidir.

Eş anlamlı kelimeler çoğu öğrenci tarafından "eş sesli" kavramıyla karıştırılmaktadır. Oysa bu sözcüklerin yazılışları farklı, anlamları aynı iken eş sesli sözcüklerde yazım aynı olmasına karşın anlam farklıdır. Türkçede ise bu türde pek çok kelime bulunmaktadır.

Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir?

Eş anlamlı kelimeler, dili daha akıcı bir hale getirmek için bilinmesi gereken konular arasındadır. Günlük konuşmalarda da akademik metinlerde de sıklıkla karşımıza çıkabilmektedir. Bu kelimeler, Türkçenin zengin söz varlığını ortaya koymak için oldukça önem arz etmektedir.

Alfabetik sırayla ele alınan eş anlamlı sözcüklere çalışmak, metinlerdeki anlam ilişkisini daha iyi tespit edebilmek ve öğrenme sürecini hızlandırmak için gereklidir. Kelimeleri ezberlerken akılda kalıcılığını arttırmak için, kelimelerin örnek cümleleriyle ezberlenmesi tavsiye edilmektedir.

Türkçe A'dan Z'ye En Çok Kullanılan Atasözleri

A

  • Akıl – Us
  • Amaç – Hedef
  • Anı – Hatıra
  • Arzu – İstek
B

  • Başlangıç – İlk
  • Beyaz – Ak
  • Bilgi – Malumat
  • Bütün – Tüm
C

  • Cesur – Yürekli
  • Cevap – Yanıt
  • Cimri – Pinti

Ç

  • Çabuk – Hızlı
  • Çare – Deva
  • Çevre – Ortam
D

  • Dert – Sıkıntı
  • Doğa – Tabiat
  • Dost – Arkadaş
  • Düşman – Hasım
E

  • Eğitim – Öğretim
  • Eski – Köhne
  • Etkili – Tesirli
F

  • Fakir – Yoksul
  • Fikir – Düşünce
  • Fayda – Yarar

G

  • Gerek – Lüzum
  • Güç – Kuvvet
  • Güzel – Hoş
H

  • Hata – Yanlış
  • Hızlı – Süratli
  • Hediye – Armağan
İ

  • İhtiyaç – Gereksinim
  • İstek – Arzu
  • İlginç – Enteresan
K

  • Kalp – Yürek
  • Karanlık – Zifiri
  • Kolay – Basit
  • Korku – Endişe
L

  • Lisan – Dil
  • Lüzum – Gerek
M

  • Mesele – Sorun
  • Misafir – Konuk
  • Mutlu – Mesut

N

  • Neden – Sebep
  • Neşe – Sevinç
O

  • Olası – Muhtemel
  • Ortam – Çevre

Ö

  • Öfke – Kızgınlık
  • Öğrenci – Talebe
  • Özgür – Hür
P

  • Problem – Sorun
  • Parça – Bölüm
S

  • Sade – Yalın
  • Sebep – Neden
  • Sevinç – Mutluluk
  • Soru – Sual
T

  • Talih – Şans
  • Temiz – Pak
  • Tüm – Bütün
U

  • Umut – Ümit
  • Uzak – Irak
V

  • Vakit – Zaman
  • Varlık – Mevcudiyet
Y

  • Yanıt – Cevap
  • Yarar – Fayda
  • Yol – Güzergâh

Z

  • Zengin – Varlıklı
  • Zor – Güç