Betimleme Nedir? Betimleyici Anlatım Türleri, Örnekleri ve Özellikleri

Betimleme Nedir?

Edebî anlatım biçimleri yazarın düşüncesini, duygusunu ya da aktarmak istediği durumu okuyucuya en etkili biçimde ulaştırmasını sağlar. Açıklama anlatımında bilgi verme ön plandayken, tartışmada görüş savunma ve karşıt fikirler öne çıkar.

Anlatım biçimlerinden bir diğeri olan öykülemede ise olaylar belirli bir zaman akışı içinde okuyucuya aktarılır. Betimleme de kişi, yer, nesne ya da durumların belirgin özelliklerini ayrıntılı biçimde tasvir ederek okuyucunun zihninde canlı ve somut bir görüntü oluşturmayı amaçlayan anlatım biçimidir.

Bu yönüyle betimleme anlatılan unsuru yalnızca tanıtmakla kalmaz, okuyucunun onu zihninde canlandırmasını ve adeta hissetmesini sağlar.