Almanca Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların Almanca Yazılışı ve Okunuşu

|
Sayı
|
Almanca
|
Sayı
|
Almanca
|
1
|
eins
|
51
|
einundfünfzig
|
2
|
zwei
|
52
|
zweiundfünfzig
|
3
|
drei
|
53
|
dreiundfünfzig
|
4
|
vier
|
54
|
vierundfünfzig
|
5
|
fünf
|
55
|
fünfundfünfzig
|
6
|
sechs
|
56
|
sechsundfünfzig
|
7
|
sieben
|
57
|
siebenundfünfzig
|
8
|
acht
|
58
|
achtundfünfzig
|
9
|
neun
|
59
|
neunundfünfzig
|
10
|
zehn
|
60
|
sechzig
|
11
|
elf
|
61
|
einundsechzig
|
12
|
zwölf
|
62
|
zweiundsechzig
|
13
|
dreizehn
|
63
|
dreiundsechzig
|
14
|
vierzehn
|
64
|
vierundsechzig
|
15
|
fünfzehn
|
65
|
fünfundsechzig
|
16
|
sechzehn
|
66
|
sechsundsechzig
|
17
|
siebzehn
|
67
|
siebenundsechzig
|
18
|
achtzehn
|
68
|
achtundsechzig
|
19
|
neunzehn
|
69
|
neunundsechzig
|
20
|
zwanzig
|
70
|
siebzig
|
21
|
einundzwanzig
|
71
|
einundsiebzig
|
22
|
zweiundzwanzig
|
72
|
zweiundsiebzig
|
23
|
dreiundzwanzig
|
73
|
dreiundsiebzig
|
24
|
vierundzwanzig
|
74
|
vierundsiebzig
|
25
|
fünfundzwanzig
|
75
|
fünfundsiebzig
|
26
|
sechsundzwanzig
|
76
|
sechsundsiebzig
|
27
|
siebenundzwanzig
|
77
|
siebenundsiebzig
|
28
|
achtundzwanzig
|
78
|
achtundsiebzig
|
29
|
neunundzwanzig
|
79
|
neunundsiebzig
|
30
|
dreißig
|
80
|
achtzig
|
31
|
einunddreißig
|
81
|
einundachtzig
|
32
|
zweiunddreißig
|
82
|
zweiundachtzig
|
33
|
dreiunddreißig
|
83
|
dreiundachtzig
|
34
|
vierunddreißig
|
84
|
vierundachtzig
|
35
|
fünfunddreißig
|
85
|
fünfundachtzig
|
36
|
sechsunddreißig
|
86
|
sechsundachtzig
|
37
|
siebenunddreißig
|
87
|
siebenundachtzig
|
38
|
achtunddreißig
|
88
|
achtundachtzig
|
39
|
neununddreißig
|
89
|
neunundachtzig
|
40
|
vierzig
|
90
|
neunzig
|
41
|
einundvierzig
|
91
|
einundneunzig
|
42
|
zweiundvierzig
|
92
|
zweiundneunzig
|
43
|
dreiundvierzig
|
93
|
dreiundneunzig
|
44
|
vierundvierzig
|
94
|
vierundneunzig
|
45
|
fünfundvierzig
|
95
|
fünfundneunzig
|
46
|
sechsundvierzig
|
96
|
sechsundneunzig
|
47
|
siebenundvierzig
|
97
|
siebenundneunzig
|
48
|
achtundvierzig
|
98
|
achtundneunzig
|
49
|
neunundvierzig
|
99
|
neunundneunzig
|
50
|
fünfzig
|
100
|
einhundert
|0
|null
|null
|1
|Eins
|ayns
|2
|Zwei
|sway
|3
|Drei
|dray
|4
|Vier
|fiıa
|5
|Fünf
|fünf
|6
|Sechs
|zeks
|7
|Sieben
|ziibın
|8
|Acht
|aht
|9
|Neun
|noyn
|10
|Zehn
|seiyn
|11
|Elf
|elf
|12
|Zwölf
|svölf
|13
|Dreizehn
|drayseiyn
|14
|Vierzehn
|fiiaseiyn
|15
|Fünfzehn
|fünfseiyn
|16
|Sechzehn
|zekseiyn
|17
|Siebzehn
|zibseiyn
|18
|Achtzehn
|ahtseiyn
|19
|Neunzehn
|noynseiyn
|20
|zwanzig
|Svansih