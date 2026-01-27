Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:22

Almanca Sayılar, 1’den 100’e Kadar Sayıların Almanca Yazılışı ve Okunuşu

Dil öğrenmek bireylere yalnızca iletişim becerisi kazandırmakla kalmaz, kültürel ve düşünsel bir bakış açısı da sunar. İngilizceden sonra en çok öğrenilen dillerden biri Almancadır. Bu dili öğrenirken Almanca sayılar yazılışı ve okunuşu, dili sistemli biçimde öğrenmenin vazgeçilmez unsurları arasında yer alır.

Günümüzde dünya genelinde en çok öğrenilen ve geçerliliği bulunan dillerin başında Almanca gelmektedir. Özellikle bilim, felsefe ve edebiyat alanlarında güçlü bir geçmişe sahip olan bu dilin öğreniminde Almanca sayılar önemli yer tutar. 1'den 100'e kadar sayıların Almanca yazılışı ve okunuşu incelendiğinde öğrenme sürecinde temel ve işlevsel bir başlangıç noktası oluşturduğu görülecektir.

Almanca Sayılar

Almanca sayılar kendine özgü kuralları ve yapısıyla diğer birçok dilden ayrılmaktadır. Bu dilde Türkçenin aksine sayılar çoğunlukla bitişik yazılır ve özellikle iki basamaklı sayılarda ters sıralama kuralı uygulanır. Bu durum Almancayı öğrenenler için dikkat edilmesi gereken temel noktalardan sadece birini oluşturur.

Almanca sayıların başlıca özellikleri ise şunlardır;

  • 1–12 arası sayılar özgün kelimelerden oluşur.
  • 13–19 arası sayılar "-zehn" ekiyle türetilir.
  • 21'den itibaren sayılar birler "+ und +" onlar şeklinde yazılır.
  • Sayılar genellikle tek kelime hâlindedir.
  • Telaffuzda vurgu çoğunlukla ilk hecededir.
Almancada sayılarda ters yapı yani ters sıralama mevcuttur.

  • Danca / İsveççe / Norveççe: İskandinav dillerinde yer alan sayılar ile Almanca sayılar arasında yapısal benzerlikler bulunur. Bu da Germen kökenli ortaklıktan kaynaklanır.

  • Bu özellikler Almanca sayıların hem sistematik hem de özgün bir dil yapısına sahip olduğunu göstermektedir.

1'den 100'e Kadar Sayıların Almanca Yazılışı ve Türkçe Karşılıkları

Almanca sayıların Türkçeden ve diğer dillerden ayrılan özelliklerini anlamak ve bu sayıların temellerini öğrenmek için 1'den 100'e kadar sayıların yazılışlarını bilmek yararlı olacaktır.

Sayı

Almanca

Sayı

Almanca

1

eins

51

einundfünfzig

2

zwei

52

zweiundfünfzig

3

drei

53

dreiundfünfzig

4

vier

54

vierundfünfzig

5

fünf

55

fünfundfünfzig

6

sechs

56

sechsundfünfzig

7

sieben

57

siebenundfünfzig

8

acht

58

achtundfünfzig

9

neun

59

neunundfünfzig

10

zehn

60

sechzig

11

elf

61

einundsechzig

12

zwölf

62

zweiundsechzig

13

dreizehn

63

dreiundsechzig

14

vierzehn

64

vierundsechzig

15

fünfzehn

65

fünfundsechzig

16

sechzehn

66

sechsundsechzig

17

siebzehn

67

siebenundsechzig

18

achtzehn

68

achtundsechzig

19

neunzehn

69

neunundsechzig

20

zwanzig

70

siebzig

21

einundzwanzig

71

einundsiebzig

22

zweiundzwanzig

72

zweiundsiebzig

23

dreiundzwanzig

73

dreiundsiebzig

24

vierundzwanzig

74

vierundsiebzig

25

fünfundzwanzig

75

fünfundsiebzig

26

sechsundzwanzig

76

sechsundsiebzig

27

siebenundzwanzig

77

siebenundsiebzig

28

achtundzwanzig

78

achtundsiebzig

29

neunundzwanzig

79

neunundsiebzig

30

dreißig

80

achtzig

31

einunddreißig

81

einundachtzig

32

zweiunddreißig

82

zweiundachtzig

33

dreiunddreißig

83

dreiundachtzig

34

vierunddreißig

84

vierundachtzig

35

fünfunddreißig

85

fünfundachtzig

36

sechsunddreißig

86

sechsundachtzig

37

siebenunddreißig

87

siebenundachtzig

38

achtunddreißig

88

achtundachtzig

39

neununddreißig

89

neunundachtzig

40

vierzig

90

neunzig

41

einundvierzig

91

einundneunzig

42

zweiundvierzig

92

zweiundneunzig

43

dreiundvierzig

93

dreiundneunzig

44

vierundvierzig

94

vierundneunzig

45

fünfundvierzig

95

fünfundneunzig

46

sechsundvierzig

96

sechsundneunzig

47

siebenundvierzig

97

siebenundneunzig

48

achtundvierzig

98

achtundneunzig

49

neunundvierzig

99

neunundneunzig

50

fünfzig

100

einhundert
21 = einundzwanzig, 35 = fünfunddreißig şeklinde yazılır ve tek kelime hâlindedir.

Almanca sayılarda hundert (yüz), tausend (bin), million (milyon) ve milliarde (milyar) kavramları büyük sayıları ifade etmede kullanılır.

İngilizce karşılıkları ise sırasıyla hundred, thousand, million ve billion şeklindedir.

Bu kavramlar akademik metinlerde, bilimsel çalışmalarda ve ekonomik ifadelerde sıkça yer almaktadır.

Almanca sayıların yazılışı ve okunuşunun öğrenilmesi bu dili doğru anlama, metinleri eksiksiz çözümleme ve iletişimde hız kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Almanca öğrenme sürecinde sayılar yalnızca temel bir konu değil, aynı zamanda dilin yapısını kavramayı sağlayan anahtar unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir.

1'den 20'ye kadar olan Almanca sayıların okunuşları ise şu şekildedir;

0 null null
1 Eins ayns
2 Zwei sway
3 Drei dray
4 Vier fiıa
5 Fünf fünf
6 Sechs zeks
7 Sieben ziibın
8 Acht aht
9 Neun noyn
10 Zehn seiyn
11 Elf elf
12 Zwölf svölf
13 Dreizehn drayseiyn
14 Vierzehn fiiaseiyn
15 Fünfzehn fünfseiyn
16 Sechzehn zekseiyn
17 Siebzehn zibseiyn
18 Achtzehn ahtseiyn
19 Neunzehn noynseiyn
20 zwanzig Svansih