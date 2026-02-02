BERAT KANDİLİ MESAJLARI | En güzel, resimli kandil mesajları ve sözleri

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, affın ve arınmanın sembolü olan müstesna geceler arasında yer alıyor. Müminler için önemli bir fırsat sunan bu gecede, dualarla birlikte paylaşılan kandil mesajları büyük ilgi görüyor. Sevdiklerine hayırlı dilekler göndermek isteyenler için hazırlanan Berat Kandili mesajları, resimli ve anlamlı sözlerle bu mübarek gecenin ruhunu yansıtıyor.