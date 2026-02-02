Türkiye'nin en iyi haber sitesi
BERAT KANDİLİ MESAJLARI | En güzel, resimli kandil mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 02.02.2026 10:54

BERAT KANDİLİ MESAJLARI | En güzel, resimli kandil mesajları ve sözleri

İslam dininde mübarek kabul edilen gecelerden biri olan Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi idrak ediliyor. Günahlardan arınma, ilahi affa ve rahmete ulaşma anlamı taşıyan bu özel gecede, sevdiklerine güzel dilekler iletmek isteyenler için Berat Kandili mesajları öne çıkıyor. Anlamlı sözler ve görsellerle paylaşılan kandil mesajları, bu mübarek gecenin manevi atmosferini paylaşmanın en güzel yollarından biri olarak görülüyor.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI | En güzel, resimli kandil mesajları ve sözleri

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, affın ve arınmanın sembolü olan müstesna geceler arasında yer alıyor. Müminler için önemli bir fırsat sunan bu gecede, dualarla birlikte paylaşılan kandil mesajları büyük ilgi görüyor. Sevdiklerine hayırlı dilekler göndermek isteyenler için hazırlanan Berat Kandili mesajları, resimli ve anlamlı sözlerle bu mübarek gecenin ruhunu yansıtıyor.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI | En güzel, resimli kandil mesajları ve sözleri

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Berat Kandili'nin kalbinize huzur, dualarınıza kabul getirmesini dilerim. Hayırlı kandiller.

Affın ve rahmetin kapılarının aralandığı bu mübarek gecede tüm dualarınız kabul olsun.

Berat gecesinin bereketiyle gönüller arınsın, umutlar tazelensin. Hayırlı kandiller.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI | En güzel, resimli kandil mesajları ve sözleri

Bu müstesna gecede Rabbim sizleri affına ve rahmetine nail olan kullarından eylesin.

Dualarla aydınlanan Berat Kandili'nin hayatınıza hayırlar getirmesini temenni ederim.

Gönüllerin temize çıktığı bu gecede sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk diliyorum.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI | En güzel, resimli kandil mesajları ve sözleri

Berat Kandili'nin nuru kalbinizi aydınlatsın, dualarınız göğe yükselsin.

Bu mübarek gecede edilen duaların kabul, edilen tövbelerin makbul olmasını dilerim.

Berat gecesi vesilesiyle geçmişin muhasebesini yapıp geleceğe umutla bakmanız dileğiyle.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI | En güzel, resimli kandil mesajları ve sözleri

Affa sığınılan bu özel gecede Rabbim tüm gönüllere ferahlık versin.

Berat Kandili; arınmanın, bağışlanmanın ve yeniden başlamanın adıdır. Hayırlı kandiller.

Bu anlamlı gecenin sizlere sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ederim.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI | En güzel, resimli kandil mesajları ve sözleri

Dualarla geçirilen Berat gecesinde kalplerin huzurla dolmasını dilerim.

Rabbim bu mübarek gecede bizleri berat eden kullarından eylesin.

Berat Kandili'nin manevî iklimi tüm hanelere huzur getirsin.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI | En güzel, resimli kandil mesajları ve sözleri

Affın ve merhametin tecelli ettiği bu gecede dualarınız kabul olsun.

Berat gecesiyle birlikte umutlar yeşersin, gönüller ferahlasın.

Bu mübarek zaman diliminin hayatınıza hayırlar katmasını dilerim.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI | En güzel, resimli kandil mesajları ve sözleri

Berat Kandili'nin bereketi üzerinize olsun, kalbiniz huzurla dolsun.

Dualarınızın kabul, ibadetlerinizin makbul olduğu bir kandil geçirmeniz dileğiyle.

Bu gecenin hürmetine Rabbim tüm sıkıntılarınıza ferahlık nasip etsin.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI | En güzel, resimli kandil mesajları ve sözleri

Berat Kandili, affa yönelen gönüller için bir umut gecesidir.

Berat gecesinin feyziyle kalpler arınsın, yüzler gülsün.

Hayırlara vesile olmasını dilediğim bu mübarek Berat Kandili'niz mübarek olsun.