HAYIRLI RAMAZANLAR MESAJLARI 2026: Eşe, dosta, akrabaya Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan mesajları
Giriş Tarihi: 18.02.2026 10:59
İslam alemi için yılın en kutsal dönemi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, bu gece itibarıyla gönüllere huzur, sofralara bereket getirmeye başlıyor. 18 Şubat 2026 sabahı kılınacak ilk sahur ile başlayacak olan bu manevi yolculuğu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, en şık kutlama mesajlarını araştırmaya başladı. Peki, "Hoş geldin Ya Şehri Ramazan" temalı en yeni ve dualı sözler neler? İşte sosyal medyada (WhatsApp, Instagram, Facebook) paylaşabileceğiniz veya SMS olarak gönderebileceğiniz, 2026 yılına özel resimli, kısa, öz ve hadisli Ramazan mesajları seçenekleri.