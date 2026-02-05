6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2026: Depremin 3. Yılında en anlamlı anma sözleri ve taziye mesajları

"O soğuk Şubat sabahında sadece binalar değil, hayaller ve hayatlar da yıkıldı. Unutmadık, unutturmayacağız. Başımız sağ olsun Türkiye'm."

"Üç yıl geçti; bazen bir asır kadar uzun, bazen bir saniye kadar taze o büyük keder... 6 Şubat'ta yitirdiğimiz her bir fidanı bugün dualarımızla suluyoruz."