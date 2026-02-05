Türkiye'nin en iyi haber sitesi
6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2026: Depremin 3. Yılında en anlamlı anma sözleri ve taziye mesajları
Giriş Tarihi: 05.02.2026 09:29 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 09:33

6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2026: Depremin 3. Yılında en anlamlı anma sözleri ve taziye mesajları

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan "Asrın Felaketi"nin üzerinden tam 3 yıl geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili sarsan depremlerde yitirdiğimiz canlarımızı, felaketin 3. yıl dönümünde rahmetle ve hüzünle anıyoruz. Sosyal medyada ve anma etkinliklerinde paylaşılacak 6 Şubat depremi anma mesajları, taziye sözleri ve 'Unutmadık' paylaşımları ile acımızı taze tutuyor, dayanışma ruhunu yaşatıyoruz. İşte depremin 3. yılında paylaşılabilecek en anlamlı, kısa, uzun anma mesajları.

6 Şubat 2023 saat 04.17... Bugün, bu büyük acının üzerinden geçen üçüncü yılda; kayıplarımızın anısı hala taze, özlemimiz ise her geçen gün büyüyor. 11 ilimizde (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ) hissedilen o derin kederi, 2026 yılının 6 Şubat sabahında yine aynı hüzünle hatırlıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak ve geride kalanların acısını paylaşmak isteyenler için hazırlanan anma sözleri ve taziye mesajları yayında.

6 ŞUBAT DEPREMİ 3. YILI ANMA MESAJLARI

"Saatler 04.17'de durdu ama acımız hiç dinmedi. 6 Şubat depreminin 3. yılında kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."

"Yüreğimizdeki sızı 3 yıldır ilk günkü gibi taze. Asrın felaketinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar dilerim."

"Bir gece ansızın gelen o karanlığı ve kaybettiklerimizi asla unutmayacağız. 6 Şubat'ın 3. yıl dönümünde dualarımız deprem şehitlerimizle."

"Sesimi duyan var mı? cümlesinin kulaklarımızdan silinmediği o günü, 3. yılında derin bir hüzünle anıyoruz. Mekanları cennet olsun."

"Bazı acılar vardır ki zaman onları unutturmaz, sadece alışmanızı sağlar. 6 Şubat depremi bizim hiç geçmeyecek yaramızdır. 3. yılında sevgi, saygı ve rahmetle..."

"Toprak aldığını geri vermiyor ama biz hatıralarınızı yüreğimizde yaşatıyoruz. Felaketin 3. yılında dualarımız 11 ilimizdeki kardeşlerimizle."

"Gidenleri geri getiremeyiz ancak birbirimize tutunarak yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

"O soğuk şubat sabahında gökyüzüne uğurladığımız her bir canımızı bugün 3. yılında bir kez daha rahmetle anıyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun."

6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJLARI 2026

"Zamanın iyileştiremediği tek yara, 04.17'de kalbimize açılan o derin çukur. 6 Şubat depreminin 3. yılında kaybettiklerimizi rahmet, özlem ve dualarla anıyoruz."

"Acı aynı acı, hüzün aynı hüzün... Üç yıl önce kaybettiğimiz canların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun."

"Sesler kesildi, ışıklar söndü ama o geceyi hiç unutmadık. Felaketin 3. yılında 'Sesimi duyan var mı?' nidasını yüreğimizde taşımaya devam ediyoruz."

"Toprak sarsıldı ama milletimizin dayanışma ruhu dimdik ayakta kaldı. 6 Şubat depremi şehitlerini 3. yılında saygı ve rahmetle yad ediyoruz."

"O soğuk Şubat sabahında sadece binalar değil, hayaller ve hayatlar da yıkıldı. Unutmadık, unutturmayacağız. Başımız sağ olsun Türkiye'm."

"Üç yıl geçti; bazen bir asır kadar uzun, bazen bir saniye kadar taze o büyük keder... 6 Şubat'ta yitirdiğimiz her bir fidanı bugün dualarımızla suluyoruz."

"Gözyaşlarımız 11 ilimize, dualarımız gökyüzüne emanet. Depremin 3. yılında acımız hala ilk günkü gibi derin. Rabbim bir daha yaşatmasın."

"Karanlık gecenin sabahına uyanamayan o güzel insanları, 3. yılında hüzün ve minnetle anıyoruz. Hatıralarınız bizimle yaşayacak."

"6 Şubat bir tarih değil, bir milletin birbirine tutunduğu en ağır imtihandır. 3. yılında tüm kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

"Ateş sadece düştüğü yeri değil, koca bir ülkeyi yaktı. 3 yıldır dinmeyen bu sızıyla; kaybettiklerimizi sevgiyle anıyoruz. Unutmadık!"

