Haberler
Fotohaber
6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2026: Depremin 3. Yılında en anlamlı anma sözleri ve taziye mesajları
Giriş Tarihi: 05.02.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 09:33
6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2026: Depremin 3. Yılında en anlamlı anma sözleri ve taziye mesajları
Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan "Asrın Felaketi"nin üzerinden tam 3 yıl geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili sarsan depremlerde yitirdiğimiz canlarımızı, felaketin 3. yıl dönümünde rahmetle ve hüzünle anıyoruz. Sosyal medyada ve anma etkinliklerinde paylaşılacak 6 Şubat depremi anma mesajları, taziye sözleri ve 'Unutmadık' paylaşımları ile acımızı taze tutuyor, dayanışma ruhunu yaşatıyoruz. İşte depremin 3. yılında paylaşılabilecek en anlamlı, kısa, uzun anma mesajları.