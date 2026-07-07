Silahlı saldırıda vahşice katledilmişti! Fırat Baraj cinayetinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı: Annesinin gözü önünde…

"BANA 'GİT AMCANA SÖYLE OĞLUNU ÖLDÜRECEĞİM' DEDİLER"

Yersen, olaydan bir gün önce Fırat ve babasının gece saat 02.30'a kadar dükkanında olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:



"Onlar gittikten yaklaşık yarım saat sonra bu kişiler dükkana geldi. Bana, 'Git amcama söyle, ben onun oğlunu öldüreceğim' dediler. Ben de, 'Ben neden söyleyeyim? Ben sizin aranıza giremem. Oğlu sana ne yaptı?' diye sordum. Bana, Benim derdim amcamla. Ona ancak oğlunu öldürerek zarar verebilirim cevabını verdi."

"FIRAT'A VE AİLESİNE TEHDİTİ SÖYLEMEDİM"



Yersen, ertesi gün pazar olduğu için iş yerini açmadığını, gündüz aileye bilgi vermediğini belirterek, "Fırat'ın ertesi gün okula gideceğini biliyordum. Gündüz söylesem yolda karşılaşıp kavga edebilirler, olay büyüyebilirdi. Fırat okuluna gitsin, sonrasında ne olacaksa olsun diye düşündüm" dedi.