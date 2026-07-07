Mardin’de dünür dehşeti! 3 kişinin katledildiği davada kan donduran iddia: 3 kere kiralık katil tutup...





"DURUŞMAYA 2 HAFTA KALA İFADESİ DEĞİŞTİ"



S.E.'in duruşmaya 2 hafta kala babasının evine gittiğini belirten Öncel, "Duruşmaya 2 hafta kala babasının evine gitti. Babasını, annesini merak ettiğini düşündük. Zaten hastaneden gitmişti. Kızının ateşi çıkmıştı. Kızı 7-8 aylık. Kardeşimle halamın oğlu onu hastaneye götürdü. Hastaneden habersiz ayrıldı. Eve haber geldi, S.E. gitmiş. Belki babasını, kardeşlerini, annesini özlemiştir diye düşündük. Bir şey demedik. Hakkıdır dedik. Duruşmaya 2 hafta kala önceki verdiği ifadeyle şimdiki ifadesi farklı. İlk verdiği ifade doğruydu. Şimdi zorla aldınız gibi şeyler söylemiş. Biz mağduruz. Bizim bir Allah'ımız var, bir adaletimiz var. Kimsemiz yok. Adalete sığınıyoruz. Devlete sığınıyoruz. Babamın, ağabeyimin hakkını alsınlar. Biz bir şey yapmadık. Onların kızını şerefle aldık. Babam her şeyi omuzlarına taşıdı. Onlar yine rahat olmadı. Kızla çocuk bayağı mutluydu. Şimdi çocukları 8 aylık. Ortada bir şey yoktu. Bir husumet yoktu. Babam gitti, ricada bulundu. Onlar hainlik yaptı. Biz devlete sığınıyoruz. Adalet istiyoruz. Katlettiler, canilik yaptılar. Kızı da götürdüler. Duruşmaya 2 hafta kala onun aklına girdiler. Her şeyi değiştirdiler'' şeklinde konuştu.

Davanın Mardin Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi sürüyor. Olayla ilgili davada 7 sanık tutuklu, 6 sanık ise firari durumda bulunuyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör