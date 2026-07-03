Oğlu arabasına bomba yerleştirmişti! Türkiye’nin konuştuğu o babadan acı haber

OĞLUNUN KOYDUĞU POŞETTE BOMBA ÇIKMIŞTI

Mehmet Eye, aracındaki poşetten şüphelenerek düzeneği fark edip metruk bir binaya bıraktı. Bir süre sonra Berkant K. tarafından uzaktan kumandayla patlatılmak istenen düzenek, Mehmet Eye'nin evine girmek üzere olduğu sırada infilak etti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.