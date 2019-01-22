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'ın babası 'dan oğluna destek!

Ünlü Piyanist ’ın müzik eleştirmeni babası , oğlunun Ankara'daki konserinde Cumhurbaşkanı ’ı davet etmesini destekledi. Ahmet Say, "Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur.” dedi.

Giriş Tarihi: 22.1.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 09:52
Fazıl Say'ın babası Ahmet Say'dan oğluna destek!

Ankara'daki konserine Başkan Erdoğan'ı davet etmesinin ardından çeşitli kesimler tarafından çirkin bir şekilde lince uğrayan Fazıl Say'a babasından destek geldi. Fazıl Say'ın müzik eleştirmeni babası Ahmet Say, oğlunun Başkan Erdoğan'ı konserine davet etmesini desteklediğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANIDIR"

Hürriyet'in haberine göre Ahmet Say açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Her zaman barıştan yana olmuşumdur ve kim olursa olsun, barışı savunuyorsa ben ondan yanayım. Fazıl olduğu için değil. Tabii ki Fazıl'ın burada barışı savunması, barışçıl bir tutumda olması, barışçıl bir tavır sergilemesi beni mutlu ediyor. Ben ülkemizde durup dururken karşıtlığın, karşıt görüşte olmanın yersiz olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur."

Erdoğan’ın Fazıl Say konserinde verdiği mesaj çok önemli

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Fazıl Say'ın babası Ahmet Say'dan oğluna destek!
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