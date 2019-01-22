Hainlere rekor ceza talebi

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FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında aralarında FETÖ'nün sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile darbeci general ve TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Polis Özel Harekat, Gölbaşı Havacılık Dairesi ve TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlara 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istedi. Toplamda 396 sanığın cezalandırılması talep edilirken, 324 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi. 72 sanığa da çeşitli oranlarda ceza talep edildi.15 Temmuz'da pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için 79'ar kez müebbet hapis istendi.Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş için 79 kez ağır müebbet istendi.15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski Pilot Yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski Pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakkında 79 kez ağır müebbet hapis cezası talep etti.TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağır müebbet hapis cezası talep edildi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski Pilot Üsteğmen Müslüm Macit'in 16 kez ağır müebbet hapsi istendi.Savcı, Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı bombalayan eski Pilot Uğur Uzunoğlu'nun, 45 kez ağır müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.