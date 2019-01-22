Yılmaz Özdil'den Atatürk istismarıyla milyonluk vurgun

35 TL etiketle 4 ay önce piyasaya sürülen 'Mustafa Kemal' kitabının 1881 adet özel baskısı 23 Ocak'ta Atatürk'ün ölüm saati olan 9'u 5 geçe satışa sunulacak.

4 MİLYON 702 BİN LİRA KAZANACAK

Özel baskı "Mustafa Kemal" kitabının tamamının satılması durumunda Atatürk istismarcısı zihniyet 4 milyon 702 bin 500 lira elde edecek.

Atatürk maskesi ile soygun

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Özdil'in Atatürk'ü sömürü projesine sosyal medya kullanıcılarından çok sert tepki geldi. Birçok kişi Özdil için, "Atatürk Tüccarı" ifadesini kullandı.

"BUNLARIN PARASINI ALMAK SEVAPTIR"

"Tosuncuk" lakaplı Çiftlikbank'ın CEO'su, dolandırıcı Mehmet Aydın hakkında Özdil şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben aslında Tosun'u takdir ediyorum. Bak vallaha Uğur Abi. 35 yıllık gazeteciliğimde benim gelidiğim nokta yani Tosun'a para verebilecek, 1 milyar dolar verebilecek bir ahali varsa bunların parasını almak sevap zaten abi, almazsan günah."



KESESİNİ DOLDURUYOR! 70 MİLYON



Yayınevinin 10 Aralık 2018'deki açıklamasına göre, aynı kitabın 35 TL'den satışa sunulan normal baskısını, 1 milyon 150 bin kişi satın aldı. Yani kasaya, 40 milyon 250 bin TL girdi. Özdil'in çocuklar için yazdığı 10 kitaplık seriden ise 250 takım daha basıldı. Bunun getirisi de, 24 milyon 750 bin TL. İki kitap ve lüks baskıdan gelecek parayla birlikte toplam kazanç 69 milyon 702 bin 500 TL'yi bulacak.



