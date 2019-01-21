Sözcü'nün Yozdil'i, kapağında sadece Mustafa Kemal imzası bulunan kitabını birkaç ay önce piyasaya sürmüştü.

Hala Migros'larda kasa çıkışında bulabileceğiniz kitabı, naylon poşet dahil 17.50'ye alabiliyorsunuz.

Şayet, ilkokul beşinci sınıf düzeyindeki bu kitabının çocuğunuza ağır geleceğini düşünüyorsanız, onun da çaresini bulmuş Yozdil. "Mustafa Kemal Atatürk Yılmaz Özdil" serisi tam çocuğunuza göre.

"Cin Ali ve Berber Fil", "Cin Ali'nin Topacı" serilerinden esinlenen yazarımızın, "Mustafa Kemal Atatürk ve hayvan sevgisi", "Mustafa Kemal Atatürk ve sofra" gibi 10 kitaptan oluşan setinin hediyesi sadece 49.90!

Bu seri sayesinde evladınız, Atatürk'ün çocukken kargaları kovaladığı hikayesini yalnızca okuyarak değil resimlerde görerek de hafızasına kaydedebilecek.

Adam 60-70 TL'ye daha ne yapsın!

***

***

Bu soruya bizden daha çok kafa yordukları anlaşılan Yozdil ve yayınevi dün son projelerini açıkladılar. Ve bize daha neler yapabileceklerini, ne kadar ileri gidebileceklerini gösterdiler.Plana göre Yozdil'inkazanan kitabınınadedinisatışa çıkartacaklarmış.Düşünebiliyor musunuz elle ciltlenmiş elle... Belki Yılmaz beyin eli de değişmiştir. Üstelik sadece, Atatürk'ün doğduğu yıl kadar basılmış.Size bir iyi haber daha. Atatürk'ün doğduğu gün seçilen 19 Mayıs'a kadar beklemenize de gerek yok.Zira yazarımızın ve yayıncısınınfaydalandıkları okuru bulmuşkenellerinden kaçırmaya hiç niyetleri yok... Onlar da ellerini çabuk tutmuşlar ve Yozdil'in23 Ocak'tasatışa sunacaklarmış.Yok artık, kimse bu kadardemeyin. Dua yazan çakma hocalara halkımızın ödediği parayı biliyor musunuz siz?Şimdi de Yozdil'in üzerine Atatürk yazdığı kağıtlara 2500x1881≈ 5 milyon TL vermişler çok mu?Hatırlayın endadönemin Başbakanındanadınamilyarlar çarpmıştı.Her malın alıcısı var yani.Bu arada Parsadan'dan falan bahsettik, Yozdil'inlistesi iyi muhafaza edilmeli.Zira dolandırıcılarınöğrenmek için sabırsızlıkla beklendiklerine şüphe yok.Aman!