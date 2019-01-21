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MELİH ALTINOK
21 Ocak 2019, Pazartesi MELİH ALTINOK

Etinden sütünden şimdi de derisinden...

Sözcü'nün Yozdil'i, kapağında sadece Mustafa Kemal imzası bulunan kitabını birkaç ay önce piyasaya sürmüştü.
Hala Migros'larda kasa çıkışında bulabileceğiniz kitabı, naylon poşet dahil 17.50'ye alabiliyorsunuz.
Şayet, ilkokul beşinci sınıf düzeyindeki bu kitabının çocuğunuza ağır geleceğini düşünüyorsanız, onun da çaresini bulmuş Yozdil. "Mustafa Kemal Atatürk Yılmaz Özdil" serisi tam çocuğunuza göre.
"Cin Ali ve Berber Fil", "Cin Ali'nin Topacı" serilerinden esinlenen yazarımızın, "Mustafa Kemal Atatürk ve hayvan sevgisi", "Mustafa Kemal Atatürk ve sofra" gibi 10 kitaptan oluşan setinin hediyesi sadece 49.90!
Bu seri sayesinde evladınız, Atatürk'ün çocukken kargaları kovaladığı hikayesini yalnızca okuyarak değil resimlerde görerek de hafızasına kaydedebilecek.
Adam 60-70 TL'ye daha ne yapsın!

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Bu soruya bizden daha çok kafa yordukları anlaşılan Yozdil ve yayınevi dün son projelerini açıkladılar. Ve bize daha neler yapabileceklerini, ne kadar ileri gidebileceklerini gösterdiler.
Plana göre Yozdil'in sürümden kazanan kitabının elle ciltlenmiş 1881 adedini 2500 TL'den satışa çıkartacaklarmış.
Düşünebiliyor musunuz elle ciltlenmiş elle... Belki Yılmaz beyin eli de değişmiştir. Üstelik sadece, Atatürk'ün doğduğu yıl kadar basılmış. Ne kadar anlamlı...
Size bir iyi haber daha. Atatürk'ün doğduğu gün seçilen 19 Mayıs'a kadar beklemenize de gerek yok.
Zira yazarımızın ve yayıncısının etinden, sütünden faydalandıkları okuru bulmuşken derisini yüzmeden ellerinden kaçırmaya hiç niyetleri yok... Onlar da ellerini çabuk tutmuşlar ve Yozdil'in tıpkı basım özel kitabını 23 Ocak'ta saat 9'u beş geçe satışa sunacaklarmış.
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Yok artık, kimse bu kadar Atatürk istismarını yemez demeyin. Dua yazan çakma hocalara halkımızın ödediği parayı biliyor musunuz siz?
Şimdi de Yozdil'in üzerine Atatürk yazdığı kağıtlara 2500x1881≈ 5 milyon TL vermişler çok mu?
Hatırlayın en ünlü vurguncumuz Selçuk Parsadan da, dönemin Başbakanından "Kemalistler derneği" adına milyarlar çarpmıştı.
Her malın alıcısı var yani.
Bu arada Parsadan'dan falan bahsettik, Yozdil'in oltasına takılan o 1881 kişinin listesi iyi muhafaza edilmeli.
Zira dolandırıcıların Türkiye'nin bu en saf 1881 kişiyi öğrenmek için sabırsızlıkla beklendiklerine şüphe yok.
Aman!

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