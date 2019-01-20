Ortalama zekaya sahip bir insan en fazla 150 kişiyle gerçek anlamda kontak kurabiliyormuş.

O bile çok zor ama yalnızca insanların ismini hatırlamaktan bahsetmiyorum.

Sözünü ettiğim, 150 kişiyi özellikleri ve diğer insanlarla olan bağlarıyla "tanıyıp" kurulan bir ilişki.

Yani yalnızca Ali, Veli değil... Ali ne iş yapar? İçki içer mi mesela? Evli midir? Kimin oğlu, kimin kardeşidir?

Dünya görüşü nedir vs.

Tabii daha da önemlisi bu verilere vakıf olmanın gereğini yerine getirmek yani ilişki ağını sürdürmek.

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Ne zaman bu konuyu düşünsem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın buncanasıl yönettiğine şaşırıyorum.Çok ağır ve yoğun bir rutinin içinde kurduğu sayısızatlamıyor.Kimi zaman Trump'la ve Putin'le görüşmesinin arasında vatandaşlaraaçıyorlar; en samimi şekilde acılarını paylaşıyor...Bazen bir çocuğun çağrısını duyuyor...Dakikalarcaİkinci kez karşılaştığı birininbırakıp bırakmadığını ya da saçındakive mutlaka bıyığındaki değişimleribile belleğinde tutuyor. Bir önceki sohbettenalıntılar yapıyor!Dün de yine onca dünya ve memleket meselesinden fırsat bulup. Konserine gitti. Ve sahnede, davetine icabet ettiği Say'la ilgili hiçbir ayrıntıyı atlamadığını hissettirdi. Kuşkusuz harika bir jestti.Fazıl Say da her zamanki harika bir performans sergiledi, göğsümüzü kabarttı.Evet, kimi gergin densizlerin "" dediği bir Cumhurbaşkanından bahsediyoruz.Acaba dün, Erdoğanyazarken ne haldelerdi?Muhtemelen yinehalde,iki de bir "halkım" diye hitap ettikleribizlerden yakınmakla meşguldüler.Fazıl'a çok bozulduklarını da tahmin etmek zor değil.Dillerinden düşürmeseler de Mozart'ı Beethoven'den ayırmadıklarını zaten biliyoruz. Ama muhtemelen bundan sonra Fazıl'ı hepten unutacaklardır.Bir tarafta kendinden geçmiş bir, diğer taraftaKaybedenin hangi taraf olduğu ortada