CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara aday tanıtım toplantısında kürsüye çıktı.

Herkes oradaydı. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kürsüye "Gel bakalım" diyerek çağırdığı Muharrem İnce de dahil...

Ancak, Kılıçdaroğlu'nun bu hitabından alındığını itiraf etmesine rağmen İnce'nin bile geldiği salonda bir kişinin eksikliği hissediliyordu.

O kişi, hepimizin düne kadar Levent Gök olarak tanıdığı CHP'nin ağır toplarından biriydi.

Tabii ki bu durum Kemal Bey'in dikkatinden kaçmamıştı... Herkes Genel Başkanın, Gök'ün mesaj dolu mazeretine ne cevap vereceğini beklerken bomba bir anda patladı.

Kemal Bey kameralardan hepimizin gözlerinin içine baka baka, siyaset tarihine geçecek şu sözleri söyledi:

"Bu toplantıda bir tek eksiğimiz var Sayın Levent G...T!

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