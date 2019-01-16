CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara aday tanıtım toplantısında kürsüye çıktı.***
Herkes oradaydı. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kürsüye "Gel bakalım" diyerek çağırdığı Muharrem İnce de dahil...
Ancak, Kılıçdaroğlu'nun bu hitabından alındığını itiraf etmesine rağmen İnce'nin bile geldiği salonda bir kişinin eksikliği hissediliyordu.
O kişi, hepimizin düne kadar Levent Gök olarak tanıdığı CHP'nin ağır toplarından biriydi.
Tabii ki bu durum Kemal Bey'in dikkatinden kaçmamıştı... Herkes Genel Başkanın, Gök'ün mesaj dolu mazeretine ne cevap vereceğini beklerken bomba bir anda patladı.
Kemal Bey kameralardan hepimizin gözlerinin içine baka baka, siyaset tarihine geçecek şu sözleri söyledi:
"Bu toplantıda bir tek eksiğimiz var Sayın Levent G...T!
Kemal Bey dün sosyal medyada gençlerin yaratıcı esprilerinin baş aktörüydü:
"Emrah Serbes ve Levent Gök sonunda T yok!
" @deryatwits
"Muharrem İnce
soy isminin kıymetini
bil ha!" @HasanKuzeyli
Sizi bilmem ama ben
Kılıçdaroğlu'nun artık rutine
dönüşen çam devirmelerinin
bir rastlantı
olduğunu düşünmüyorum.
Bence, "Öyle Sayın Erdoğan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz
" türünden cümlelerine
de şahit olduğumuz Kemal
Bey'in dili gayet bilinçli sürtüyor.
Yani Kemal Bey, bilinçaltının yansıması olduğu iddia edilen lapsuslarını yönetiyor! Freud
yaşasaydı Kemal Bey'i klinik vaka olarak değerlendirmez miydi sizce?***
Başına gelecekleri tahmin ettiği için mazeret bildirerek toplantıya katılmayan Levent Bey'in bu işe çok bozulduğunu tahmin etmek zor değil.
Muharrem İnce'nin, daha önce kendisini de gömen
Kemal Bey'in bu son
saygısızlığı karşısında ne düşündüğünü
ise bilmiyoruz...
Belki o da benim gibi şu meşhur Temel fıkrasını hatırlamıştır:
Temel askerdedir. İlk gün komutan gelir ve:
-Benim adım Ali Kırç.
Unutmayın Kırç, arada "r"
var. Soyadımı yanlış söyleyen veya dalga geçen olursa yakarım!
Ardından komutan sırayla askerlere kendi soyadını sorar. Sıra Temel'e gelir.
Temel düşünür ama bir türlü hatırlayamaz.
Komutan kopya verir:
- Oğlum Temel arada r var.
-Hah! Hatırladım komutanım. Ali GÖRT!
Dervişin fikri neyse...