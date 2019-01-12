Türk halkı yıllardır kullandığı modeli değiştirerek yeni bir hükümet modeline geçilmesine karar verdi. Artık ekonomiden siyasete ülkedeki tüm çarklar, Türkiye'yi "çok düşünen" ecnebilerin de "pek arzu etmediği" bu Cumhurbaşkanlığı sistemine göre işleyecek. Henüz sürecin sancılı kurumsallaşma aşamasındayız...

Asıl mesele olan ekonomi yönetimi, küresel siyaset ve finans başkentlerinin boyunduruğundan kurtarılıyor...

"Asıl meselenin" muhafızı yerli savunma sanayii dünya piyasasına girecek kadar atak yapmış durumda...

Ülkenin ordusu uzun bir aradan sonra parlamentonun talimatıyla, dışarıyı takmadan seferde. Güney sınırının hemen dibindeki coğrafyada, efendi değil hizmetkarı olduğu halkının güvenliğini ve çıkarlarını kolluyor. Üstelik bu kez sahada, Kıbrıs'taki olduğu gibi, kıytırık Yunan ordusunun himaye ettiği kıytırık EOKA'cılar yok. Hedefin canlı kalkanları bu kez ABD, Rus, Fransız özel kuvvetleri...

Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından bütün ABD, Avrupa ve bölge basını "Erdoğan'ın Türkiye'si nasıl bu kadar etkili oldu" sorusunu tartışıyor.

Farkında mısınız?

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Öylesiniz elbette. Olmasanız ne yazıya buraya kadar tahammül ederdiniz, ne de Türkiye'nin geçirdiğibu seviyelere gelebilirdi.Çünkü İngiliz Standard Chartered PLC'nin, 2030'un ekonomik dünya devleri arasındayer verdiği yükselen Türkiye'nin benzini olan sizler çoğunluksunuz.Ne yazık ki, olaylara değil kişilere takılanların ya da psikolojik sorunlarını, kompleksleriniçalışanların bu tabloyu görmesi çok zor.Kafalarını deve kuşları gibi,gömmüş, o onu demiş, bu şu cevabı vermiş diye kavga ediyorlar.Sorsanız keyiflerinden değil elbette...için, ülke sorunlarınakendilerinin veTürkiye'nindüşünmelerisebebiyle sürekli didişiyorlar,beynimizi ütülüyorlar.olan... Türkiye'de yaşayan ve geleceğini burada gören,yerinde her yurttaşın gözü gibi koruması gereken buuygun davranmaz mı?Ülke sorununa duyarlı olan... çizdiğim karmaşık denklemin gerçek sorunları dururken "Bilal Erdoğan'ı Binali Yıldırım'ın yerine Meclis başkanı yapacaklar" diyecek kadarmuhalefet kayığında kürekçilik yapar mı?Ya da geleceğini düşünen sağlıklı bir birey... cukkalı maaşını, köşesini, mebusluğu, danışmanlığı, müdürlüğü, memurluğu kaybedincediye nara atanyobazların, meczupların peşine takılır mı?Bu çağda yaya kalmayın.