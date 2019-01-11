Yıllardır Türkiye'nin başına bela olan iki yapı: PKK ve FETÖ.

İkisi de Soğuk Savaş döneminde dışarıda dizayn edilip bu topraklara bırakıldı. Biri Kürtlerin içine diğeri dindarların içine...

Başına Abdullah'ın getirildiği örgüt "Marksist" takılıyordu.

Kurulduktan kısa bir süre sonra, kendine gelir gelmez kırsalda olmanın avantajıyla açıktan silahla sarıldı.

Fetullah'ın yönettiği çete ise daha sinsi hareket etti. Şehirde örgütlendiği için, hitap ettiği kitlenin reflekslerini de gözeterek usul usul ilerledi. 80'lerin başından itibaren elemanlarını TSK'nın, polisin, yargının içine soktu... Medyasını, sivil toplum örgütlerini, dersanelerini hazırladı. Günü gelince de 15 Temmuz'da ısırmaya kalktı.

***

***

80'lerde sansasyonel eylemlerle Türkiye'yi sallayan PKK 90'larda ülkenin doğusundasonra adetaoluyordu.Gelen geçen hükümetler çaresizdi.Binlerce şehit verildi.ABD PKK'yıkanalize etmeye kararverinceOnu Türkiye'ye iade etti.Karşılığında iseoyunda yeni bir evreye geçti."resmi" kuruluş çalışmaları da dahil her türlü alt yapısı hazırlanan PKK'nın kolubakacaktı...Türkiye ise artıkOndan sonra olan biteni hep birlikte yaşadık.Ne olduysa şahidiz.Derken ABD'ye yeni bir başan seçildi. Donald Trump Türkiye'deki PKK'yı" karlı" bulmayarak terk etti ama durmadı... İzolasyon vaadiyle başa gelen Trump daha önceki başkanlar döneminde başlatılan PKK-YPG'ligitti. Askerlerinin örgütün korumalığını bırakıp "eve" döneceğini açıkladı.Elbette, Trump'ıolduğuna ikna eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dı. Dik durarak, profesyonel bir diplomatik sinir savaşıyla süreci yöneten Erdoğankararlılığını gösterdi.15 Temmuz'da deşifre olduğu, başarmadığı yetmiyormuş gibi kuklacısını da rezil edenBir duyum değil bu; Abdullah'ın da sonunu getiren diyalektik bu sonu işaret ediyor. Çünkü Trump'ın tıpkı PKK gibitaşıması için bir neden kalmadı.Özetle, sayısız hükümet deviren, nice cumhurbaşkanları eskiten PKK'nın da FETÖ'nün de sonu Erdoğan'ın elinden oldu.