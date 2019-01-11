Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Melih Altınok > İkisinin sonu da Erdoğan’ın elinden oldu
MELİH ALTINOK
11 Ocak 2019, Cuma MELİH ALTINOK

İkisinin sonu da Erdoğan’ın elinden oldu

Yıllardır Türkiye'nin başına bela olan iki yapı: PKK ve FETÖ.
İkisi de Soğuk Savaş döneminde dışarıda dizayn edilip bu topraklara bırakıldı. Biri Kürtlerin içine diğeri dindarların içine...
Başına Abdullah'ın getirildiği örgüt "Marksist" takılıyordu.
Kurulduktan kısa bir süre sonra, kendine gelir gelmez kırsalda olmanın avantajıyla açıktan silahla sarıldı.
Fetullah'ın yönettiği çete ise daha sinsi hareket etti. Şehirde örgütlendiği için, hitap ettiği kitlenin reflekslerini de gözeterek usul usul ilerledi. 80'lerin başından itibaren elemanlarını TSK'nın, polisin, yargının içine soktu... Medyasını, sivil toplum örgütlerini, dersanelerini hazırladı. Günü gelince de 15 Temmuz'da ısırmaya kalktı.

***
80'lerde sansasyonel eylemlerle Türkiye'yi sallayan PKK 90'larda ülkenin doğusunda hava karardıktan sonra adeta "devlet" oluyordu.
Gelen geçen hükümetler çaresizdi.
Binlerce şehit verildi.
ABD PKK'yı Suriye'nin kuzeyindeki bir plana kanalize etmeye karar verince Abdullah'ın fişini çekti.
Onu Türkiye'ye iade etti.
Karşılığında ise Fetullah'ı alıp oyunda yeni bir evreye geçti.
Suriye'ye, "resmi" kuruluş çalışmaları da dahil her türlü alt yapısı hazırlanan PKK'nın kolu YPG bakacaktı...
Türkiye ise artık Fetullah'a havaleydi.
***
Ondan sonra olan biteni hep birlikte yaşadık.
Ne olduysa şahidiz.
Derken ABD'ye yeni bir başan seçildi. Donald Trump Türkiye'deki PKK'yı" karlı" bulmayarak terk etti ama durmadı... İzolasyon vaadiyle başa gelen Trump daha önceki başkanlar döneminde başlatılan PKK-YPG'li Suriye planında da revizyona gitti. Askerlerinin örgütün korumalığını bırakıp "eve" döneceğini açıkladı.
Elbette, Trump'ı zamanın doğru olduğuna ikna eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dı. Dik durarak, profesyonel bir diplomatik sinir savaşıyla süreci yöneten Erdoğan ABD'ye rağmen askeri harekatlarla kararlılığını gösterdi.
15 Temmuz'da deşifre olduğu, başarmadığı yetmiyormuş gibi kuklacısını da rezil eden Fetullah için de çanlar çalıyor.
Bir duyum değil bu; Abdullah'ın da sonunu getiren diyalektik bu sonu işaret ediyor. Çünkü Trump'ın tıpkı PKK gibi FETÖ yükünü taşıması için bir neden kalmadı.
Özetle, sayısız hükümet deviren, nice cumhurbaşkanları eskiten PKK'nın da FETÖ'nün de sonu Erdoğan'ın elinden oldu. Bakalım sırada ne var.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN