Yıllardır Türkiye'nin başına bela olan iki yapı: PKK ve FETÖ.***
İkisi de Soğuk Savaş döneminde dışarıda dizayn edilip bu topraklara bırakıldı. Biri Kürtlerin içine diğeri dindarların içine...
Başına Abdullah'ın getirildiği örgüt "Marksist" takılıyordu.
Kurulduktan kısa bir süre sonra, kendine gelir gelmez kırsalda olmanın avantajıyla açıktan silahla sarıldı.
Fetullah'ın yönettiği çete ise daha sinsi hareket etti. Şehirde örgütlendiği için, hitap ettiği kitlenin reflekslerini de gözeterek usul usul ilerledi. 80'lerin başından itibaren elemanlarını TSK'nın, polisin, yargının içine soktu... Medyasını, sivil toplum örgütlerini, dersanelerini hazırladı. Günü gelince de 15 Temmuz'da ısırmaya kalktı.
80'lerde sansasyonel eylemlerle Türkiye'yi sallayan PKK 90'larda ülkenin doğusunda hava karardıktan
sonra adeta "devlet"
oluyordu.
Gelen geçen hükümetler çaresizdi.
Binlerce şehit verildi.
ABD PKK'yı Suriye'nin kuzeyindeki bir plana
kanalize etmeye karar
verince Abdullah'ın fişini çekti
.
Onu Türkiye'ye iade etti.
Karşılığında ise Fetullah'ı alıp
oyunda yeni bir evreye geçti. Suriye'ye,
"resmi" kuruluş çalışmaları da dahil her türlü alt yapısı hazırlanan PKK'nın kolu YPG
bakacaktı...
Türkiye ise artık Fetullah'a havaleydi
.***
Ondan sonra olan biteni hep birlikte yaşadık.
Ne olduysa şahidiz.
Derken ABD'ye yeni bir başan seçildi. Donald Trump Türkiye'deki PKK'yı" karlı" bulmayarak terk etti ama durmadı... İzolasyon vaadiyle başa gelen Trump daha önceki başkanlar döneminde başlatılan PKK-YPG'li Suriye planında da revizyona
gitti. Askerlerinin örgütün korumalığını bırakıp "eve" döneceğini açıkladı.
Elbette, Trump'ı zamanın doğru
olduğuna ikna eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dı. Dik durarak, profesyonel bir diplomatik sinir savaşıyla süreci yöneten Erdoğan ABD'ye rağmen askeri harekatlarla
kararlılığını gösterdi.
15 Temmuz'da deşifre olduğu, başarmadığı yetmiyormuş gibi kuklacısını da rezil eden Fetullah için de çanlar çalıyor.
Bir duyum değil bu; Abdullah'ın da sonunu getiren diyalektik bu sonu işaret ediyor. Çünkü Trump'ın tıpkı PKK gibi FETÖ yükünü
taşıması için bir neden kalmadı.
Özetle, sayısız hükümet deviren, nice cumhurbaşkanları eskiten PKK'nın da FETÖ'nün de sonu Erdoğan'ın elinden oldu. Bakalım sırada ne var.