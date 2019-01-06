AK Parti'nin İzmir yerel seçim adayları dün açıklandı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı beklenildiği gibi eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci oldu.

Bakalım, Zeybekci, bir önceki seçimlerde yüzde 36'yı yakalayan Binali Yıldırım'ı geçebilecek mi? Elbette asıl soru, AK Parti İzmir'de şeytanın bacağını kırabilecek mi?

Çünkü İzmir, ekonomik ve sosyal açıdan o eski parlak günlerini geride bırakmış olsa da İstanbul ve Ankara'dan sonra çevrildiği üçüncü ilimiz.

Ana muhalefetin "kale" muamelesi yaparak aşırı politize ettiği bir kent.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün partisinin kentteki yerel seçim adaylarını açıklarken yaptığı konuşmada bu pozitizasyonun araçlarınışöyle tarif ediyordu:

"Yaşam tarzı diyerek, irtica diyerek, laiklik diyerek İzmirli'nin iradesine ipotek koydular. 31 Mart'ta inanıyorum ki, siz bu yanlışlığı tersine çevireceksiniz. Ortada AK Parti'nin 16 yıllık iktidar dönemi var. Nerede, kim, giyiminden, kuşamından, düşüncesinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşadı?"

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