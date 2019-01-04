Yılbaşı gecesi Taksim'de ellerindeki Suriye bayraklarıyla tezahürat yapan bir grup üzerinden yabancı düşmanlığı körükleniyor.

Devletin "olağanüstü ayrıcalıklar" tanıdığı iddia edilen bu kişilerin "çok şımardıkları," işsizliğe ve asayiş sorunlarına neden olduğu söylenip vatandaşların hassasiyetleri kaşınıyor.

Yalanın bini bir para...

Kıvılcımlar önce, sahte hesaplarıyla artık bir çöplükten farksız olan Facebook ve giderek ona yaklaşan Twitter'da çakılıyor... Dalga dalga, konuya duyarlı kişileri de manipüle ederek ve onların da katkısıyla yayılıyor.

Hızı abarttığımı düşünenleriniz, yalanın gerçekten altı kat daha hızlı yayıldığını gösteren MIT araştırmasına yer verdiğim yazıya bakabilir. https://www.sabah.com.tr/yazarlar/melihaltinok/2018/03/11/oyle-biryalana-inandirdilar-ki-bizi

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