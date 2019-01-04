Yılbaşı gecesi Taksim'de ellerindeki Suriye bayraklarıyla tezahürat yapan bir grup üzerinden yabancı düşmanlığı körükleniyor.***
Devletin "olağanüstü ayrıcalıklar" tanıdığı iddia edilen bu kişilerin "çok şımardıkları," işsizliğe ve asayiş sorunlarına neden olduğu söylenip vatandaşların hassasiyetleri kaşınıyor.
Yalanın bini bir para...
Kıvılcımlar önce, sahte hesaplarıyla artık bir çöplükten farksız olan Facebook ve giderek ona yaklaşan Twitter'da çakılıyor... Dalga dalga, konuya duyarlı kişileri de manipüle ederek ve onların da katkısıyla yayılıyor.
Hızı abarttığımı düşünenleriniz, yalanın gerçekten altı kat daha hızlı yayıldığını gösteren MIT araştırmasına yer verdiğim yazıya bakabilir. https://www.sabah.com.tr/yazarlar/melihaltinok/2018/03/11/oyle-biryalana-inandirdilar-ki-bizi
"Yabancılarımız" elbette ki Suriyelilerle sınırlı değil... Bir de haşerattan
bahseder gibi "her yeri sardılar" diye bahsedilen "Araplar"
var biliyorsunuz.
Buradaki "Arap'ın" etnik bir tanım değil, parası olan Müslümanları
kastetmek için kullanılan bir sıfat olduğunu söylememe sanırım gerek yok.
Ama ekonomik katkılarına rağmen onlar da yaranamıyorlar...
Örneğin dün yine 8 bin İranlının
, konut sektöründeki avantajlardan
yararlanarak İzmir
'den ev aldığı
haberi, solcular tarafından
bile, sanki bir felaketmiş gibi sosyal
medyada eleştiriliyordu: "Türkler gidiyor, Araplar geliyor!" ***
Gelişler olur da gidişler boş durur mu?
Okumuşsunuzdur, Malta
Resmi gazetesinde yayınlanan, vatandaşlık alan "Türkiye'den zenginlerin"
listesinde kimler yoktu ki?
Artık amaçları ne... Vergiden mi kaçınmak
istiyorlar yoksa kendilerini Avrupalı hissetmek mi istiyorlar, bilemiyorum.
Ama New York Times
'ı "Türkiye
'den kaçış" haberinde görüşlerini açıklayan Bekir Ağırdır
kendinden çok emin. Ona göre gidişler, "Erdoğan'ın toplumu değiştirme çabasının sonucu
!"
Sormadan geçemeyeceğim Sevgili Bekir Abi... Türkiye'nin bölgenin çekim merkezi
olması sence neyin sonucu?
Ve Türkiye'yi terk ettiği söylenen o 253 bin
kişinin ne kadarı darbeci FETÖ
mensuplarından oluşuyor sence?
Geleceğini bu topraklarda gören hoş gelir,
başka yerde görene de güle güle.