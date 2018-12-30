RTÜK'ün Fox TV ve Halk TV'ye verdiği cezaların ardından basının tarafsızlığı tartışması yeniden ısıtılıyor.***
Ceza alanlar tarafsız yayıncılık yaptıkları için kendilerine bu cezaların verildiğini ve susturulmak istendiklerini iddia ediyorlar.
Oysa söz konusu yayınlardan Halk TV zaten CHP'nin resmi kanalı.
İnkar eden de yok.
FOX TV'nin de partizanlık işini, hükümet aleyhine düzmece haber yapacak kadar ileri götürdüğüne şahit oluyoruz.
Gün aşırı, reyting kaygısıyla açıklanamayacak kışkırtıcı haberlerinden biri yalanlanıyor.
Adı 'Washington portakalı'na çıkan anchormenlerinin, onun sabahları çıkan küçüğünün ya da FETÖ'yü yağlama haberleriyle bilinen genel yayın yönetmenlerinin CHP grup başkan vekillerinden hiçbir farkı yok.
Yerlerini değiştirin , eksiklikleri hissedilmez.
Kuşkusuz, RTÜK'ün cezalarına konu olan, seçilmiş siyasilerin ayağından asılması önerisi ya da sokak kabadayılığı çağrıları da tarafsızlığın göstergesi olamaz.
Bu arada, eğer RTÜK'ün ceza vermesi tarafsızlık konusunda bir kriterse, aldığı ceza rekoru hala kırılamayan aHaber'in eline kimse su dökemez.
Konu kaput gibi görünüyor değil mi?
O halde gelin önce şu tarafsızlık iddiasının bir mit
olduğu gerçeğini kabul
edelim.
Gazeteci de özgür irade sahibi her birey gibi taraftır.
Hele hele siyaset alanında kalem oynatanları, söz söyleyenleri sapına kadar taraftır
.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi...
Onu mesleki açıdan
siyasetçilerden
ayıran
yegane kriter, gerçeğe olan sadakatidir.
Bu bağlamda gazetecinin görevi muhaliflik değil eleştirelliktir
... Mesleğine yakınlaşmasının
tek yolu da, gelişmeleri ilke ve mantık süzgecinden geçirerek okuması yani siyasete yabancılaşmasıdır
.***
Hepimiz insanız, hatalar yaparız. Önemli olan başımıza gelen
kötü olayların hangi hatalarımızdan kaynaklandığını
anlamaya çalışmak. Aşkın bir tavırla bahaneler bulmanın, başkalarını suçlamanın alemi yok.
Taraftarlığı, siyasi liderlerle rakip parti vekili gibi şahsi polemiklere
girecek kadar ileri götüren holigan meslektaşlara tavsiyem bir an önce biz fanilerin arasına dönmeleri.
Kendilerini bu kadar ciddiye almamaları.
Sonra da "Ayol başımıza ne geliyorsa tarafsızlığımızdan geliyor" ikiyüzlülüğünü
bırakıp taraflarını mertçe ilan etmeleri.
Millet yiyor mu sanıyorsunuz?