RTÜK'ün Fox TV ve Halk TV'ye verdiği cezaların ardından basının tarafsızlığı tartışması yeniden ısıtılıyor.

Ceza alanlar tarafsız yayıncılık yaptıkları için kendilerine bu cezaların verildiğini ve susturulmak istendiklerini iddia ediyorlar.

Oysa söz konusu yayınlardan Halk TV zaten CHP'nin resmi kanalı.

İnkar eden de yok.

FOX TV'nin de partizanlık işini, hükümet aleyhine düzmece haber yapacak kadar ileri götürdüğüne şahit oluyoruz.

Gün aşırı, reyting kaygısıyla açıklanamayacak kışkırtıcı haberlerinden biri yalanlanıyor.

Adı 'Washington portakalı'na çıkan anchormenlerinin, onun sabahları çıkan küçüğünün ya da FETÖ'yü yağlama haberleriyle bilinen genel yayın yönetmenlerinin CHP grup başkan vekillerinden hiçbir farkı yok.

Yerlerini değiştirin , eksiklikleri hissedilmez.

Kuşkusuz, RTÜK'ün cezalarına konu olan, seçilmiş siyasilerin ayağından asılması önerisi ya da sokak kabadayılığı çağrıları da tarafsızlığın göstergesi olamaz.

Bu arada, eğer RTÜK'ün ceza vermesi tarafsızlık konusunda bir kriterse, aldığı ceza rekoru hala kırılamayan aHaber'in eline kimse su dökemez.

***

***

Konu kaput gibi görünüyor değil mi?O halde gelin önceolduğu gerçeğini kabuledelim.Gazeteci de özgür irade sahibi her birey gibi taraftır.Hele hele siyaset alanında kalem oynatanları, söz söyleyenleriDünyanın her yerinde olduğu gibi...Onusiyasetçilerdenayıranyegane kriter,Bu bağlamda gazetecinin görevi...tek yolu da, gelişmeleri ilke ve mantık süzgecinden geçirerek okuması yaniHepimiz insanız, hatalar yaparız. Önemli olankötü olaylarınanlamaya çalışmak. Aşkın bir tavırla bahaneler bulmanın, başkalarını suçlamanın alemi yok.Taraftarlığı, siyasi liderlerlegirecek kadar ileri götüren holigan meslektaşlara tavsiyem bir an önce biz fanilerin arasına dönmeleri.Kendilerini bu kadar ciddiye almamaları.Sonra da "Ayol başımıza ne geliyorsa tarafsızlığımızdan geliyor"bırakıp taraflarını mertçe ilan etmeleri.Millet yiyor mu sanıyorsunuz?