CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı halen Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nı yapan Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu, Ak Parti'nin muhtemel adayı eski Ulaştırma Bakanı, Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım gibi herkesin bildiği bir isim değil.

Ancak Ekrem Bey yarışa hızlı başladı. Azimli, heyecanlı. Bizler de kendisini tanımaya başladık.

Örneğin kendisini daha önce tanımayan İstanbullu bir seçmen olarak bende bıraktığı ilk izlenim, dindar, muhafazakâr bir siyasetçi olarak algılanmak istediği yönünde.

Konuşmalarında seçtiği kavramlar "şeker bayramınız mübarek olsun" türünden olsa da dini hassasiyet taşıdığı hissediliyor... Mesela, sürekli inançtan bahsediyor.

Vira Bismillah dediği ilk videosunda başörtülü annesiyle kameraların karşısına geçmeyi seçiyor.

Dün de tanıtım toplantısı için hazırladığı videodan "İmamhatipli" olduğunu öğrendik.

Bu ayrıntıdan sonra kendisine kısaca "İmamhatipoğlu" diyenler de çıkacaktır... Daha önceki "dindar" Cumhurbaşkanı adayları Ekmeleddin İhsanoğlu'na "Ekmeloğlu" diyen ve karşılığında "Kemaloğlu" yanıtını alan Sayın Kılıçdaroğlu da birkaç prova yaparsa söyleyebilir.

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Ne var ki, CHP'li adayların her seçimde benzer şekilde "" yöneldiklerini biliyoruz.Hatırlayın, Deniz Baykal dagiymiş birkaç kadına törenle altı ok rozeti takmıştı... Sahi o kadınlar şimdi neredeler acaba? Saadet Partisi?..Seçim dönemlerinde bazı CHP'li yöneticilerin eşlerinin kapanıpyaparak "AKP başörtülülere zulmediyor" temalı videolar çektiklerine de şahit olduk."Cumhurbaşkanı seçilene kadarkoymayacağım" diyen Muharrem İnce'nin dozu artırıp "gittiğini" söylemesini unutmaksa zaten mümkün değil.'den "" diye bahsedenKemal Bey'in geçtiğimizgünlerde Erzurum'dayaptığı "İslamiyet" konulukonuşması da fena değildihani.Dolayısıyla oyumu CHP'li İmamoğlu'na vermeyi düşünmüyorum. Çünkü yaşadığım kenti yönetecek belediye başkanınınönem veren bir seçmenim.Bir zamanlar Milliyet'in "" türünden manşetlerine çokça gülen seçmenin de farklı düşündüğünü hiç sanmıyorum.Çünkü vatandaş takiye yapıpdeğil olduğu gibi görünüp kendisinesamimi buluyor, onları ihya ediyor, kül yutmuyor.