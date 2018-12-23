Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından PKK-YPG organizasyonu panikledi.

ABD arkalarından çekilirse Türkiye'nin canlarına okuyacağını biliyorlar.

Çünkü artık Türkiye'de, Kemalist darbecilerden ve ABD müritlerindenbüyük oranda arınmış işlevsel bir devlet aygıtı var...

PKK'lıları köşeye sıkıştıran askerlerin, Genelkurmay'dan gelen bir emirle geri çekildiği, istihbaratın daha ziyade düşmana çalıştığı günler geride kaldı...

Ekonomik tehditler karşısında ülkenin ulusal güvenliğinden taviz vermek zorunda kalan siyasal iktidarlar devri geride kaldı.

Yani örgütün yasal partisinin, medyasının, destekçilerinin çırpınışları sahici.

***

***