Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından PKK-YPG organizasyonu panikledi.***
ABD arkalarından çekilirse Türkiye'nin canlarına okuyacağını biliyorlar.
Çünkü artık Türkiye'de, Kemalist darbecilerden ve ABD müritlerindenbüyük oranda arınmış işlevsel bir devlet aygıtı var...
PKK'lıları köşeye sıkıştıran askerlerin, Genelkurmay'dan gelen bir emirle geri çekildiği, istihbaratın daha ziyade düşmana çalıştığı günler geride kaldı...
Ekonomik tehditler karşısında ülkenin ulusal güvenliğinden taviz vermek zorunda kalan siyasal iktidarlar devri geride kaldı.
Yani örgütün yasal partisinin, medyasının, destekçilerinin çırpınışları sahici.
Dün de PKK-YPG'nin yöneticileri, Sarı Yelekliler'le
meşgul olan Fransa
Cumhurbaşkanı Macron'dan randevu istemişler. Ancak danışmanlarıyla görüşmeyi başarabilmişler.
Çıkınca da Le Monde
'a şu açıklamayı yapmışlar:
"Muhataplarımıza ABD'nin Suriye'den çekilmesinin sonuçları konusundaki korkularımızı
ilettik!"
Sahipsiz kalan örgütün yöneticilerine
göre "Hiç olmazsa Fransa
Suriye'de
kalmalıymış!
Yoksa ne mi olurmuş?
Dinleyelim:
"Artık cezaevlerimizi kontrol edemeyeceğiz ve Fransa dahil Batı ülkeleri adına
orada tuttuğumuz yüzlerce DEAŞ
'lının kaçması gibi bir durumdan korkmak zorunda kalacağız. Müttefiklerimiz anlamalı ki çekilmelerinden dolayı topraklarımızı kaybedersek
yabancı teröristleri beraberimizde götüremeyiz."***
Evet açık açık, kendilerini kapı önüne koyan sahiplerini tehdit ediyorlar
. ABD'de ya da Avrupa başkentlerinde
patlayabilecek bombalara dikkat çekiyorlar!
Durun. Bu başlangıç. Fena bela olacaklar kendilerini büyütüp besleyen Batı'nın başına...
ABD ve Avrupa, PKK-YPG'ye verdiği o bedava silahları, gelip kendisini evinde vurmasın
diye geri almak için daha ne paralar harcayacak.
Ne hikaye ama değil mi?
ABD'nin üslerini kapatmasından "kaygı"
duyan; yaşadığı topraklarda Batı adına cezaevleri kuran
; emperyalistler çekilince "kaybeden" bir çeteyi romantik, solcu bir gerilla hareketi
diye yutturdular bunca yıl.
İşte, memleketin solcularının Türkiye'nin umudu diye gördükleri... Lüks muhitlerdeki tuzu kuruların
sandık başında mühür vurup Meclis'e soktukları... Kürt gençlerinin "Kurtuluş" diye seçtikleri hareketin emperyalizmle ilişkisi bu
...
Acaba başlarına ne geldiğinin farkındalar mı?