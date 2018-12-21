İki yıl önce ülkesi ABD'yi "içine döndürme" vaadiyle seçimi kazanan Donald Trump, Suriye'deki askerlerini çekme kararıyla önemli bir adım attı.

Başkan nihayet, Obama döneminden devraldığı ve kendince kâr zarar hesabı yapamadan taşımak zorunda kaldığı Suriye projesinin yükünü "siyaseten" yere koyuverdi.

Kuşkusuz bu askeri hamle, Trump'ın içe dönme hedefinin ekonomik ayağına dair aldığı radikal kararlardan daha etkili sonuçlar doğuracak. Üstelik yalnızca ABD için değil, Rusya, İsrail ve İran gibi bölgesel aktörler açısından da...

Trump böylece, ilk Başkanlık konuşmasında "Washington'u kuşatmış çıkar çevreleri" diyerek işaret ettiği küreselci statükoyu daha sert hamle yapmaya zorlamış oldu.

Ama Trump için kontrollü bir kriz söz konusu. Başkan, "ABD'nin gençlerini eve çağırıyoruz" türünden ahlaki bir zeminde sokaktaki desteğini artırıp vurdu. Arı kovanına çomak sokacağı zamanı kendisi belirledi.

Şimdi de iki yıldır göğüslediği öncülerin en güçlü vuracak olan sonuncusunu görmek istiyor.

Bakalım, ABD'yi epeydir, 150 ülkeye yayılmış 1000 askeri üs ve sayısız diplomatik misyon üzerinden kurdukları bir kara para ve suç ağıyla yönetenleri bu kez ne kadar telaşlandırdı?

Bence Trump'ın, Suriye'deki bu çok dengeli küresel diplomasi maçını ustaca oynayıp istediğini alan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacağı önemli taktikler var.

Zira Erdoğan, bugün de kendi halkının egemenliğine salça olan ABD derin devletinin türlü kılıklarla gönderdiği vesayetçileri her defasında yenmeyi başardı.

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PKK-YPG NE ZAMAN TEKRAR MARKSİST OLACAK?



Türkiye'nin kendilerine tanıdığı çözüm şansını, Suriye'de uzatılan bağımsız devlet havucunun peşine düşüp elinin tersiyle iten PKK-YPG'ye bugünlerde hüzün hâkim.

Çünkü Trump'ın "Yoldaş" dedikleri Obama gibi desteğe devam edeceğini sanıyorlardı.

Şimdilik sitem aşamasındalar. Twitter da PKK'lı hesaplar "Anladık ki Kürdün Kürt'ten başka dostu yokmuş" diye arabesk çalıyorlar.

Yazın bir kenara, ağlamaları geçer geçmez yine dümeni sola kıracaklar.

Hareketin sembollerinden çıkarttıkları çekiç orağı yeniden yerine koyacaklar...

Ardından da düne kadar ABD bayrağını göğüslerine iliştirdikleri Kürt gençlerini eski yoldaşları olanı conilerin üzerine ölmeye gönderecekler.

Nasıl olsa bu tetikçiliğe gönüllü yetiştiren karanlık yaygın; ve Rusya'sı, İran'ı derken kanlı hizmetin alıcısı da çok.