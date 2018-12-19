Hâlâ "kontrollü", "naylon" falan diyen gözü hamasetten kör olmuş muhalifler de var...***
Bereket, hangi siyasi görüşten olursa olsun aklı başında çoğunluk 15 Temmuz'un darbe süsü verilmiş bir işgal girişimi olduğunun farkında.
Tereddüt etmeden sokağa çıkarak, darbeci askerleri bir gecede çıktıkları yere postalamaları da bunun kanıtı.
Ancak bu bir finaldi...
Tıpkı ABD'nin, Atatürk maskesi takmış Kemalistlere yaptırdığı 12 Eylül darbesine giden yolun, birkaç yıl önceden 1 Mayıs 77, Çorum ve Maraş katliamlarıyla döşenmesi gibi... İslam maskesi takmış FETÖ'cülerin başlattığı ve 15 Temmuz'a varacak yürüyüşün startı da 3 yıl öncesindeki 17-25 Aralık hukuk katliamıyla verildi.
Sonrasında Gezi adı konan iç savaş kışkırtması sahneye konulacaktı.
Böylece vatandaş, her darbede olduğu gibi durumdan vazife çıkartan ordunun müdahalesine destek verecek, alkış tutacaktı.
Başaramadılar!
Faşizme geçit vermedik!
Meşru müdafaa hakkını kullanan devlet de şimdi, bu darbe girişimi sürecini geriye doğru
yargı yoluyla araştırıyor.
Yargı ve güvenlik bürokrasisinde büyük temizlik yapıldı.
"Cemaati ilk biz tehdit olarak gördük" dedikleri halde 17-25 Aralık
'ta FETÖ'nün sözcülüğüne
soyunanlardan hesap soruluyor...
Kendini yerli malı diye pazarlayan Washington portakallarının
o gece sularını akıtarak ekranlarını FETÖ'cülere açmalarını da... Hürriyet'in dansözlerinin birer şakirte
dönüşmelerini de unutmadık elbette.
Ancak o günlerde işin bir ucundan tutan siyasi kanadın
nedense üzerine gidilmiyor.
Sadece o günlerde FETÖ'nün düzmece kayıtlarını Yüce Meclis'in kürsüsüne
taşıyan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'ndan bahsetmiyorum.
Zira bizzat hükümet cephesinden
bu işe bir
şekilde destek verenler
olduğu kamuoyunun
malumu.***
Peki, kim bu AKP'liler
?
Cevap, yolsuzluk susturucusu takılmış
hukuksuz
yargı silahı patladıktan sonra,
yankısı işitilirken Meclis'te
yapılan
bir oylamanın ayrıntılarında gizli
.
Hani şu kimi AKP'lilerin kumpasa ortak olduğu
... 17-25 Aralık'ı siyaseten kabul ettiği
... FETÖ'nün kellesini istediği
kimi bakanlarının Yüce
Divan'a gitmesi yönünde oy kullandığı
oturumdan söz ediyorum.
Evet, evet FETÖ'ye sarılacak kadar iktidar hırsına
kapılmış bu vekillerin başını çeken dönemin Başbakanının
oylama günü ABD'ye uçtuğu
... Ve yine dönemin Cumhurbaşkanının, hedefteki isimlere "N'olacak canım gidin ifade veriverin
" diye nasihat ederek FETÖ savcılarını işaret ettiği
günlerden.
Aynı soruları bir avuç demokrat meslektaşımla
birlikte
17-25 Aralık sürecinde sormuştum. Sormaya da devam edeceğim.
Evet, çoğu siyaseten tasfiye
edildi ama ne zaman adalet
yerini tam olarak
bulacak?
Yoksa hâlâ dokunan yanıyor mu
?