Hâlâ "kontrollü", "naylon" falan diyen gözü hamasetten kör olmuş muhalifler de var...

Bereket, hangi siyasi görüşten olursa olsun aklı başında çoğunluk 15 Temmuz'un darbe süsü verilmiş bir işgal girişimi olduğunun farkında.

Tereddüt etmeden sokağa çıkarak, darbeci askerleri bir gecede çıktıkları yere postalamaları da bunun kanıtı.

Ancak bu bir finaldi...

Tıpkı ABD'nin, Atatürk maskesi takmış Kemalistlere yaptırdığı 12 Eylül darbesine giden yolun, birkaç yıl önceden 1 Mayıs 77, Çorum ve Maraş katliamlarıyla döşenmesi gibi... İslam maskesi takmış FETÖ'cülerin başlattığı ve 15 Temmuz'a varacak yürüyüşün startı da 3 yıl öncesindeki 17-25 Aralık hukuk katliamıyla verildi.

Sonrasında Gezi adı konan iç savaş kışkırtması sahneye konulacaktı.

Böylece vatandaş, her darbede olduğu gibi durumdan vazife çıkartan ordunun müdahalesine destek verecek, alkış tutacaktı.

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