Dün sosyal medyanın gündemi, meşhur "Sex and the City" dizisinin yıldızlarından Sarah Jessica Parker'ın Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla verdiği pozdu.

Parker, "Haberim yokmuş gibi çek panpa" tarzındaki fotoğrafta, stilettoları, leopar desenli eteği ve şık kabanıyla New York'ta bir binadan çıkarken görülüyor.

Elinde de Demirtaş'ın Türkiye'de "Seher" adıyla basılan hikâye kitabının İngilizce basımı var.

Hanımefendi, o anda fark ettiği kameralara kitabın kapağını okunacak şekilde gösteriyor...

Haberi, dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'dan okuyalım:

"Parker'ın son aksesuarı onun tam bir New Yorklu olduğunu kanıtlıyor." Parker'ın bu fotoğrafıyla kültürlü olmanın son moda çantalara sahip olmaktan daha iyi olabileceğini gösterdiğini belirten dergi, haberde yazarın "cezaevindeki bir Kürt lider" olduğu notunu unutmamış.

***

***

Ne var yani, neye şaşırıyorsunuz?Evet, aranızda bilmeyenleriniz olabilir...Ama yaptığı, elinealınca Ahmet Hakan 'ın programına çıkartılıp adıanılan Selahattin Bey Hem de öyle sıradan bir yazar değildir...Düşünün, geçenlerdeve aynı zamanda sonuncuŞimdi de edebi değeri tartışılamaz ilk kitabı İngilizceye çevrilmiş,arasında da...Nobel'e aday olursa şaşırmayın!Bir de kitapla ilgili bizim buralardaki yorumlara bakayım dedim... Bakmaz olaydım!" türünden "eleştirilerle" karşılaşmayıbeklerken önüme, Selahattin Bey'in kitaplarınıönerdiği'ın şu yorumudüştü:"Demirtaş niye 'Seher' gibiyazar? 5000 kişibunun için? Kitabı övenler niyeöverler? Bence sadece oturup kara karabunları düşünelim.!"Aranızda "moda insanın kendinebana nehaberinden" diye düşünenler olabilir.Peşin hükümlü olmayın derim.Zira yıllardır kamuoyunun "Çirkin mi yoksa güzel mi" diye tartıştığı, 1.60 boyuna rağmen sırık gibi mankenleri atlatıp adını lüks markalarla özdeşleştiren Sarah Hanım...Kameraları çağırıp "iç çamaşırı giymediği" türünden açıklamalar yaparken bir andasoyunmaz.Ya reklam için iyi para almış ya daisteyen yazarımızın birkaç yıl önce sarf ettiği "siz de (şair burada Türkiye halkına sesleniyor)" sözlerini hatırlayabilir.Anlaşılan o ki Türk ordusu Fırat'ın güneyine yürürken, Demirtaş ve ABD'li büyükleri "" demişler ve bu piara girişmişler.Acaba diyorum Selahattin Bey kitabının İngilizce basımında yüzündeki benleri aldırmadan önceki bir fotoğrafını kullansa daha mı doğal olurdu? Tabii son karar editörü Jessica Hanımda.