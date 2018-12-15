Dün sosyal medyanın gündemi, meşhur "Sex and the City" dizisinin yıldızlarından Sarah Jessica Parker'ın Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla verdiği pozdu.

Parker, "Haberim yokmuş gibi çek panpa" tarzındaki fotoğrafta, stilettoları, leopar desenli eteği ve şık kabanıyla New York'ta bir binadan çıkarken görülüyor.

Elinde de Demirtaş'ın Türkiye'de "Seher" adıyla basılan hikâye kitabının İngilizce basımı var.

Hanımefendi, o anda fark ettiği kameralara kitabın kapağını okunacak şekilde gösteriyor...

Haberi, dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'dan okuyalım:

"Parker'ın son aksesuarı onun tam bir New Yorklu olduğunu kanıtlıyor." Parker'ın bu fotoğrafıyla kültürlü olmanın son moda çantalara sahip olmaktan daha iyi olabileceğini gösterdiğini belirten dergi, haberde yazarın "cezaevindeki bir Kürt lider" olduğu notunu unutmamış.

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