Gündemimiz, CHP'nin banttan canlı kanalı Halk TV'de bir yayına katılan Metin Akpınar.

Nedeni ise, eski komedyenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek söyledikleri:

"Demokrasiye ulaşamazsak her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir!"

Kayıtlardan izlediğim kadarıyla Akpınar şu performansıyla da, sahnedekilerin yaş ortalamasıyla aynı olan seyircilerden epey reaksiyon almış:

"Tarihte yüzünü Sovyetler'e dönüp koltukta kalan bir tek Mustafa Kemal var. Sonrasında Adnan Menderes döndü ihtilal oldu, Demirel döndü ihtilal oldu, darısı kimin başına..."

Hah hah ha...

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