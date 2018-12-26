Günlerdir çaptan düşmüş, emekliliğinin acısını milletten çıkartan huysuz ihtiyarların tatavasını tartışıyoruz.

Dışarıdan bakınca, konuşmadıkları sürece gayet makul, aklı başında görünen koca koca adamlara, kadınlara tane tane anlatıyoruz;

Milyonlarca oy almış bir siyasiye, canına henüz kastedilmiş bir Cumhurbaşkanına, hadi hepsini geçin, bir insana ayağından asılma, zehirlenme, idam sehpası imaları yapmanın yanlış ve kötü olduğunu söylüyoruz...

Halkın sinir uçlarına dokunanın, sevdikleri bir liderin hakarete uğraması değil, iradelerinin tehdit edilmesi olduğunu hatırlatıyoruz...

Demokrasinin, seçilmiş siyasilere karşı sokak kabadayılığı, darbe, suikast vb. bel altı yöntemleri olumlayarak ulaşılabilecek bir mertebe olmadığının altını çiziyoruz.

Hukuk devletlerinde eleştirinin, muhatap alınan kişinin başta yaşam hakkı olmak üzere varlığını tehdit etmeyi kapsamadığını örneklerle gösteriyoruz...

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