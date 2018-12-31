Türkiye bir aktör olarak dünya sahnesinde belirmeye başladığı günden beri ıkındılar sıkındılar, seri basmaktan o meşhur düğmeyi bile bozdular ama becermediler.

Solcuları, sağcıları, Türkleri, Kürtleri, Alevileri, Atatürkçüleri, dindarları birbirine düşürmeye çalıştılar, başaramadılar.

Son olarak iki buçuk yıl önce de son mermileri olan FETÖ'cüleri harcadılar. 16 Temmuz sabahı o çok sevdikleri, içlerinde bir umut olarak besledikleri "darbe yapabilme ihtimallerini" kaybettiler.

O gün bugündür, manipüle edilemeyen Türkiye, içeride açık bırakılmış yaralarını sarıp güç toplamaya çalışıyor.

Bir yandan da... Küresel savaş senaryolarının beş yıl önceye çekilerek güncellediği dünya rekabetini yakalamaya çalışıyor... Büyük kapışma başlayana kadar oyalanıp yarıştan geri kalması için sınırlarının dibinde, Suriye'de, Irak'ta girişilen cerrahi operasyona müdahale ediyor.

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Ama düğmeleri ellerinde kalanlar denemeyi sürdürüyorlar.Çaresizce...Çalışmayan düğmenin sesini işitende, tünediği dalından düşmek içingibi ortalığa atıyorlar kendilerini.Ama hayvan terli... Açıkta yarası da kalmadı sayılır.Mecburen kapanan yaraları ısırıyor2000'lerin başında yüzde 20 olanseviyesine çıkartan ulusal savunma sanayisi geliyor mesela dişlerine.Türkiye bir savaş halindekullanacağı topunu, mermisini bilealırken, ülkenin teknoloji seviyesini tiye alanlar sanki onlar değil... Dünya'nın en büyük 100 silah ihracatçısı şirket arasına Türkiye'den iki şirket girdi diye üzülüyorlar:"Türkiye silah tüccarı oldu. Kahrolsun savaş!"Bu kadar kene muhabbeti yeter.Biraz da milletvekillerine bakalım.Çünkü seçip, bizleri, budiye meclisegönderdiklerimiz arasında da kapanmayabaşlayan bu yarayaolanlarvar. Örneğin Kılıçdaroğlu'nunkolu...SİHA'larla ilgili ancak uzmanının ilgilendiği bir gelişme basında yer alır almaz şu açıklamayı yapma ihtiyacı duyuyor:"Savaş sanayisi ve teknolojisi amaçladığı hedef ne olursa olsun insanların ölümü sonucunu doğurmaktadır.Tarihten bugüne bu teknolojiyi geliştirenleri kimse rahmetle anmamıştır."Sezgin Bey'inolduğunu da biliyoruz ama bu hassasiyetini hangi sıfatıyla değerlendireceğimizi bilemiyoruz.Belki de Tanrıkulu, CHP 24. Dönem MilletvekiliWikileaks belgelerine dayanarak kendisine sorduğu şu soruyu yanıtlasa aydınlanacağız:?"Gelin görün ki, Sezgin Bey ancakgüneyde bir SİHA havalanınca konuşuyor.