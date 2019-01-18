Münbiç, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin kırmızı çizgisi Fırat nehrinin batısında yer alan bir kent. PKK-YPG'nin kontrolünde.

Hani şu Selahattin Demirtaş'ın "PKK yerleşecek siz de (vekilimiz size sesleniyor) mal mal bakacaksınız" dediği şehir."

Nehrin, Akdeniz'e kadar olan doğusunun teröristlerden temizleyen Türkiye, PKKYPG'nin bu kenti de terk etmesini istiyor.

Tabii ki Münbiç'teki PKK "hakimiyeti" tek başına kiralık katil çetesinin harcı değil. PKK-YPG'liler bu işi, 2017 olduğu gibi, kimi zaman kentin yüksek noktalarına Rus Bayrağı çekerek yapıyorlar... Bazen de şimdi yaptıkları gibi, komünistliklerine taş basıp göğüslerine ABD ordusu arması iliştirerek TSK'nın operasyonlarından korunuyorlar.

PKK-YPG'nin en sefil "gerilla" pratiği olarak tarihe kaydettiği bu işbirliği epeydir işe yarıyordu.

Öyle ki kentte son bomba geçtiğimiz yıl mart ayında patlamıştı. Kazan gibi kaynayan Suriye'deki bir kent için uzun sayılacak bir dinginlik bu!

***

***

Terörün kontörlündeki kentteolay, geçtiğimiz çarşambayaşandı.Münbiç'in merkezindeki Sindis sokağında bulunan Qesir El-Umeraa adlı lokantada PKK'lılarla ABD askerleri romantik bir yemek yiyorlardı.Tam bu esnada lokantının önünde bir bomba patlatıldı.olmak üzere 19 kişi öldü.Saldırıyı tahmin edeceğiniz üzere DEAŞ üstlendi... Evet, ABD'nin Suriye'den çekileceğiz açıklaması üzerine PKK-YPG'ninsöylediği terör örgütünden bahsediyorum.Daha önce de altını çizmiştim. Ama unutanlarımız için PKK-YPG yöneticilerindenve'ınABD'yi ve batıyı nasıl tehdit ettiklerini bir kez daha hatırlatayım:"Artık cezaevlerimizi kontrol edemeyeceğiz ve Fransa dahil Batı ülkeleri adına orada tuttuğumuzgibi bir durumdan korkmak zorunda kalacağız. Müttefiklerimiz anlamalı ki çekilmelerinden dolayı topraklarımızı kaybedersek."Saldırının, Trump'ın Suriye'de DAEŞ tehdidinin bitme aşamasına geldiğini bu yüzden de ABD askerlerini çekeceğini söylemesine denk gelmesi açıkçaBaşkan'ın, bir ayağını da Suriye'den çekilmenin oluşturduğuölümüne karşı olanlar.CNN ve bizde kendini solcu diyen satan işbirlikçi medya "Bak IŞİD bitmemiş, çekilmeyin, PKK'ya desteğinizi kesmeyin" diye ABD'ye yalvarsa da nafile...Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak için gerçekleştirensuikastındagibi... Trump da Münbiç provaksyonunun ardından Türkiye ile işbirliğinin şart olduğunu daha iyi anlayacak.Kuşkusuz bu uyanışın bedelini de, azmettricilere ve tetikçilerine çok ağır ödetecek.