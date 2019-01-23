FETÖ temizliği: 128 gözaltı 23 tutuklama

FETÖ soruşturmaları kapsamındaki tespitler ve itirafçıların ifadeleri doğrultusunda Türkiye çapında örgüte yönelik operasyonlar sürüyor. İşte dün yaşananlar;

İZMİR: Çoğunluğu teğmen ve üsteğmen olan, 33'ü muvazzaf asker 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 32 şüpheli gözaltında.

BURSA: 20'si asker 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 10'u tutuklandı.

AĞRI: Biri halen bir imam hatip ortaokulunda müdür yardımcısı, 8'i infaz koruma memuru, 2'si zabıt katibi, biri sağlık teknikeri, biri sosyolog, biri nüfus memuru, 2'si de sivil toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ: Biri ihraç yüzbaşı, 2'si muvazzaf 3 üsteğmen ve 8'i muvazzaf 2'si emekli 10 astsubay olmak üzere 14 asker gözaltına alındı.

AKSARAY: 8 eski askeri okul ve polis okulu öğrencisi gözaltına alındı, 3 eski öğrenci de aranıyor.

VAN: 8'i muvazzaf astsubay, biri ihraç edilmiş yüzbaşı, biri de geçici olarak görevden uzaklaştırılmış üsteğmen olmak üzere 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

BOLU: Gaybubet evinde yakalanan ve telefonlarında, örgütün ByLock'tan sonra kullandığı "Fantom" isimli uygulamanın yüklü olduğu belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

ZONGULDAK: ByLockçu bir mahrem imam ve 3 asker tutuklandı.

MUĞLA: Örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlarla bağlantı kurdukları belirlenen 3 asker tutuklandı.

KIRIKKALE: Bir asker tutuklandı.

İSTANBUL: FETÖ'nün Bayrampaşa imamı olduğu tespit edilen A.Ş. Gaziantep'te yakalanarak getirildiği İstanbul'da tutuklandı.

ESKİŞEHİR: 1 muvazzaf üsteğmen ile açığa alınan bir astsubay gözaltına alındı.



BATMAZ'A BAĞLI 18 MAHREM İÇİN GÖZALTI KARARI

Başkent'te dün FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhisleri ile tespit edilen 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Zanlıların, Akıncı Üssü ile ilgili davasında savcının 79 kez ağır müebbet cezası istediği Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştıkları belirtildi. Zanlılardan 9'u yakalandı



MİĞFERLE ASKER ÖLDÜREN ASTSUBAY FETÖ'DEN DE TUTUKLANDI

Bursa Gemlik'te er Gökhan Kılıç'ı (20) nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, 'FETÖ terör örgütü üyeliği'nden de tutuklandı. Vatani görevini Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü nöbet dönüşü fenalaşarak Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, yoğun bakımda 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Astsubay Hancı tutuklanmıştı.



Ersoy İŞİTMEZ-Kasım ŞAHİN-Şaban YILMAZ

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